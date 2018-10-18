Навальный согласился на дуэль с главой Росгвардии

Оппозиционер Алексей Навальный принял вызов главы Росгвардии Виктора Золотова на дуэль и предложил провести ее в виде дебатов на федеральном канале.

«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала», — сказал он в ролике на своем youtube-канале.

Навальный отметил, что в случае отказа федеральных каналов оппозиционер готов провести дебаты в эфире своего youtube-канала.

«Как предполагает кодекс, я даю вам неделю на размышление», — подытожил оппозиционер.

Напомним, что глава Росгвардии в тот момент, когда Навальный находился под арестом, записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Так Золотов ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией о том, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к премьеру, а стоимость закупок выросла в несколько раз.