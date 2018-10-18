Галимова: усиления безопасности в школах и детсадах Татарстана не будет

Брифинг в кабинете министров РТ сегодня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова начала со слов соболезнования пострадавшим в результате инцидента в Керчи и их родным.

Позже на вопрос «Реального времени» об усилении безопасности в учебных учреждениях она уточнила, что его в школах и детсадах Татарстана по примеру Уфы не будет, поскольку этот процесс проходит систематически на протяжении уже многих лет.

«Безусловно, трагедия, которая случилась накануне, подтолкнет к еще большим, наверно, проверкам. Что касается обеспечения безопасности, то в Татарстане на сегодня где-то 3 тысячи 400 учебных учреждений образовательного формата, в которых также в рамках антитеррористических мероприятий проводится оснащение видеокамерами», — дала комментарий Галимова.

Напомним, вчера в Керчи молодой человек, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.

Число погибших возросло до 21 человека, а с 18 октября в регионе объявлен трехдневный траур.