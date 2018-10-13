Итоги недели в Удмуртии: назначение Сунцова, задержание экс-чиновника и контракт с агентством Тимати

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Константин Сунцов, до недавнего времени исполнявший обязанности замглавы администрации Ижевска по экономике, назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Такое решение было принято главой Удмуртии Александром Бречаловым. Из-за перехода на новую должность Сунцов отказался от участия в конкурсе на пост главы Ижевска. Возглавлявший корпорацию до этого Дмитрий Генералов стал советником главы региона.

12 октября в администрации Ижевска прошли следственные действия. По данным источников «Реального времени», проводились они в связи с расследованием, связанным с возможными нарушениями при строительстве фан-зоны в Ижевске. Бывший начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов был задержан.

Директор ижевской финансовой компании «Гид» и бывший председатель Общественной палаты города Людмила Гуляшинова задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, заключив договоры займов и продажи векселей, похитила более 115 млн рублей вкладчиков. По уголовному делу в полицию поступило 96 заявлений от граждан. В отношении Гуляшиновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В Верховном суде Удмуртии начался процесс в отношении Александра Копытова, обвиняемого в действиях, повлекших взрыв газа в доме 261 по ул. Удмуртской в Ижевске. По версии следствия, 9 ноября 2017 года Копытов, имея неприязнь по отношению к соседям, открыл кран газа в квартире, а сам уехал. В результате взрыва газа и обрушения части дома погибло 7 человек. Сам Копытов был признан невменяемым и в настоящее время проходит лечение.

Агентство маркетинговых коммуникаций Global Star Russia, основателем которого является известный российский исполнитель и музыкальный продюсер Тимати, стало эксклюзивным представителем по работе со спонсорами хоккейного клуба «Ижсталь», женского футбольного клуба «Торпедо», скейт-парка в Ижевске, а также ряда других проектов из Удмуртии. Соответствующее соглашение было подписано между руководством компании и главой Удмуртии Александром Бречаловым.