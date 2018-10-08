Маркетинговое агентство Тимати займется работой со спонсорами ХК «Ижсталь» и ЖФК «Торпедо»

Агентство маркетинговых коммуникаций Global Star Russia станет эксклюзивным представителем по работе со спонсорами хоккейного клуба «Ижсталь», женского футбольного клуба «Торпедо», скейт-парка в Ижевске, а также ряда других проектов из Удмуртии.

Соглашение об этом будет подписано между директором агентства Павлом Баженовым и главой Удмуртии Александром Бречаловым в рамках VII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет10-12 октября в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте форума.

Основателем Global Star Russia является российский исполнитель и музыкальный продюсер Тимати.

«Женская футбольная команда «Торпедо Ижевск» и хоккейный клуб «Ижсталь» — гордость нашей республики и достойны того, чтобы о них узнали и поддерживали как в России, так и во всем мире, — прокомментировал соглашение Александр Бречалов. — Подписание соглашения позволит вывести команды на топовый уровень, а у Global Star огромный опыт поддержки команд».

Напомним, ранее перед руководством ХК «Ижсталь» была поставлена задача по поиску спонсоров. Также в клубе рассматривают возможность обновления логотипа.