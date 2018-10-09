Директор ижевской ФК «Гид» Людмила Гуляшинова задержана по подозрению в мошенничестве

В Ижевске задержана и водворена в изолятор временного содержания руководитель ООО «Финансовая компания «Гид» Людмила Гуляшинова.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 61-летняя женщина подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Дело возбуждено СЧ СУ УМВД РФ по Ижевску по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по УР.

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель ФК «Гид» под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

Отмечается, что всего по уголовному делу в полицию поступило 96 заявлений от граждан, вложивших в компанию более 115 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Напомним, жалобы от вкладчиков ФК «Гид» начали поступать в конце сентября. Люди стали обращаться за выплатами, однако офис компании прекратил работу. На звонки в ФК «Гид» не отвечали. Известно, что люди покупали векселя на сумму от 100 тысяч до 10 млн рублей. Средства компания собирала на продолжение строительства жилого комплекса «Солнечная слобода».

Руководителем ФК «Гид» является Людмила Гуляшинова, до недавнего времени возглавлявшая Общественную палату Ижевска.