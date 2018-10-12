Источник: задержан экс-начальник управления благоустройства и транспорта Ижевска

Бывший начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов задержан. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в гордуме столицы Удмуртии и подтвердил еще один источник, близкий к администрации города. Второй собеседник издания добавил, что Богданов якобы задержан на 48 часов, и именно с ним были связаны следственные действия, проводившиеся утром в администрации Ижевска.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Удмуртии отказались от комментариев.

По некоторой информации задержание могло быть связано с деятельностью Богданова на посту руководителя управления благоустройства и транспорта в части строительства фан-зоны. Ранее Удмуртское УФАС России возбудило административное дело по факту строительства фан-зоны в Ижевске без проведения торгов. Установлено, что, по поручению управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска, работы по проектированию фан-зоны были «раздроблены» на несколько контрактов, которые заключались без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком — ООО «Ижевская строительная компания»,— сообщало УФАС в сентябре.

Артем Богданов покинул пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска 20 июля 2018 года, проработав меньше года.