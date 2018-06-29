Итоги дня: Месси в Казани, Чемезов в Татарстане и обыски в саратовской мэрии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 июня.

Так, главной новостью дня стало прибытие Лионеля Месси в Казань. Сборная Аргентины по футболу прибыла чартерным рейсом из Москвы. В аэропорту их ожидал специальный автобус, который повез команду в отель. Более полутора тысяч болельщиков встречали кумира рядом с отелем Ramada в центре Казани, где нарисовали граффити с портретом спортсмена.

Также сегодня в Татарстан прибыл генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В международном аэропорту «Бегишево» Чемезова встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. После чего президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили детский технопарк «Кванториум» в Набережных Челнах. Глава «Ростеха» позже заявил, что передаст Татарстану чуть менее 3% акций КАМАЗа в обмен на доли в республиканских предприятиях.

Кроме того, сегодня стало известно, что в структурах администрации Саратова 28 июня состоялись обыски. Сотрудники ФСБ провели следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города, а также в подведомственном ему муниципальном казенном учреждении «Транспортное управление». Правоохранители изъяли документы по одной из компаний, которая работает на рынке перевозок.

Новостью регионального масштаба также стало сообщение о готовности инвестора МСЗ принять замечания в письменной форме. В компании отметили, что в течение тридцати дней будут принимать предложения по материалам ОВОС от всех желающих.

Ну а в Заинске сегодня скончался третий пострадавший от взрыва газа в доме. У мужчины случился инсульт. Его квартира находилась на одной лестничной площадке с той, где произошел взрыв. При происшествии его накрыло взрывной волной, однако видимых травм у него не было. Накануне он обратился в больницу с жалобами на сильные головные боли, но госпитализировать его отказались.