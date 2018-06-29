Месси отказался давать автографы у отеля в Казани

Более полутора тысяч болельщиков встречали Месси рядом с отелем Ramada в центре Казани. Игрок отказался давать автографы собравшимся и прошел мимо толпы фанатов, сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.



Сборная Аргентины по футболу поселилась в отеле Ramada в полном составе, около отеля сегодня появились граффити с портретом Лионеля Месси.

Вечером южноамериканская команда проведет предматчевую тренировку и пресс-конференцию на стадионе «Казань Арена».

Напомним, завтра, 30 июня, в Казани сборная Аргентины сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира с Францией. Начало матча запланировано в 17.00 по московскому времени.