Роналду и Месси встретились в Казани. Пока в виде граффити

Сегодня в день приезда сборной Аргентины в Казань на здании рядом с отелем «Рамада», где будут жить футболисты, появились граффити с изображением прославленного футболиста Лионеля Месси. Работу выполнили Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов из Казани, а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.
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