Роналду и Месси встретились в Казани. Пока в виде граффити

15:46, 29.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 22 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в день приезда сборной Аргентины в Казань на здании рядом с отелем «Рамада», где будут жить футболисты, появились граффити с изображением прославленного футболиста Лионеля Месси. Работу выполнили Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов из Казани, а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:05
    У роналдо покрасивее граффити)) побольше
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