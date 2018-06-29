Роналду и Месси встретились в Казани. Пока в виде граффити

Сегодня в день приезда сборной Аргентины в Казань на здании рядом с отелем «Рамада», где будут жить футболисты, появились граффити с изображением прославленного футболиста Лионеля Месси. Работу выполнили Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов из Казани, а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.