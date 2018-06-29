Инвестор МСЗ в Татарстане в течение месяца будет принимать замечания в письменной форме

Инвестор строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане в течение тридцати дней будет принимать замечания и предложения по материалам ОВОС от всех желающих. Об этом сказано в пресс-релизе.

«Мы рады, что наш проект вызывает настолько бурную реакцию у населения… Нам важно, что среди прочих комментариев мы услышали конструктивные предложения и замечания, которые учтем в дальнейшей работе», — отметил генеральный директор «АГК-1» Игорь Тимофеев.



«Нам важно, чтобы население знало о проекте и делилось с нами своими рекомендациями и пожеланиями, только так можно реализовать качественный, надежный и, самое главное, экологичный проект», — подчеркнул он.



Вчера в ДК Центральный прошли вторые публичные слушания по МСЗ, посвященные оценке воздействия на окружающую среду. По мнению комиссии они были признаны состоявшимися. Участники выразили свое несогласие с этим. Они составили и подписали акт о том, что слушания не состоялись.