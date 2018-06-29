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Инвестор МСЗ в Татарстане в течение месяца будет принимать замечания в письменной форме

09:20, 29.06.2018 1
Инвестор МСЗ в Татарстане в течение месяца будет принимать замечания в письменной форме
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Инвестор строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане в течение тридцати дней будет принимать замечания и предложения по материалам ОВОС от всех желающих. Об этом сказано в пресс-релизе.

«Мы рады, что наш проект вызывает настолько бурную реакцию у населения… Нам важно, что среди прочих комментариев мы услышали конструктивные предложения и замечания, которые учтем в дальнейшей работе», — отметил генеральный директор «АГК-1» Игорь Тимофеев.

«Нам важно, чтобы население знало о проекте и делилось с нами своими рекомендациями и пожеланиями, только так можно реализовать качественный, надежный и, самое главное, экологичный проект», — подчеркнул он.

Вчера в ДК Центральный прошли вторые публичные слушания по МСЗ, посвященные оценке воздействия на окружающую среду. По мнению комиссии они были признаны состоявшимися. Участники выразили свое несогласие с этим. Они составили и подписали акт о том, что слушания не состоялись.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    В постановлении главы Осиновского сельского поселения Альберта Салимова от 18 мая 2018 года говорится, что в состав комиссии общественных слушаний входят четыре человека: Елена Ямщикова как секретарь и три представителя исполкома района. На деле же сотрудников исполкома за столом комиссии не было.

    Слушания не состоялись, нарушен регламент. Охрана инвестора избила девушку.

    Предложение было одно, и инвестор о нем знает. Все надеятся, что он "учтет его в дальнейшей работе" где нибуть далеко от Татарстана и Осиново в частности.
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