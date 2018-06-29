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Сотрудники ФСБ провели обыски в саратовской мэрии

08:49, 29.06.2018 1
Сотрудники ФСБ провели обыски в саратовской мэрии
Фото: ru.m.wikipedia.org / RIANbot

В структурах администрации Саратова 28 июня состоялись обыски.

Сотрудники ФСБ провели следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города, а также в подведомственном ему муниципальном казенном учреждении «Транспортное управление».

Правоохранители изъяли документы по одной из компании, которая работает на рынке перевозок, пишет «РИА Новости».

Пока подробности оперативных мероприятий силовиков не уточняются.

Напомним, ранее в Самаре завербованный украинскими спецслужбами россиянин сдался ФСБ.

Общество
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