Новости промышленности

02:34 МСК
Новости раздела
Промышленность

«Ростех» передаст Татарстану менее 3% акций КАМАЗа в обмен на доли республиканских предприятий

14:31, 29.06.2018
«Ростех» передаст Татарстану менее 3% акций КАМАЗа в обмен на доли республиканских предприятий
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал «Реальному времени», что госкорпорация передаст Татарстану чуть менее 3% акций КАМАЗа в обмен на доли в республиканских предприятиях.

По его словам, сделка должна завершиться уже в конце августа.

Напомним, что «Ростех» рассчитывает получить доли республики в трех предприятиях — АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и ПАО «Казанский электротехнический завод».

Первые два предприятия входят в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, является структурой «Ростеха»).

Напомним, что ранее Чемезов говорил о намерении передать Татарстану 5—6% акций КАМАЗа.

ПромышленностьБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем