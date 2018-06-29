«Ростех» передаст Татарстану менее 3% акций КАМАЗа в обмен на доли республиканских предприятий

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал «Реальному времени», что госкорпорация передаст Татарстану чуть менее 3% акций КАМАЗа в обмен на доли в республиканских предприятиях.

По его словам, сделка должна завершиться уже в конце августа.

Напомним, что «Ростех» рассчитывает получить доли республики в трех предприятиях — АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и ПАО «Казанский электротехнический завод».

Первые два предприятия входят в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, является структурой «Ростеха»).

Напомним, что ранее Чемезов говорил о намерении передать Татарстану 5—6% акций КАМАЗа.