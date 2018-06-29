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В Заинске скончался третий пострадавший при взрыве газа

17:04, 29.06.2018

В Заинске после взрыва газа в жилом доме скончался третий пострадавший. У мужчины случился инсульт.

Его квартира находилась на одной лестничной площадке с той, где произошел взрыв. При происшествии его накрыло взрывной волной, однако видимых травм у него не было, передает «Татарстан24».

По словам других жильцов, накануне мужчина обратился к врачам с жалобами на невыносимые головные боли и попросил госпитализировать его, но ему было отказано.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа вечером 22 июня погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше, и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи. Причину ЧП и виновных устанавливает Следком.

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