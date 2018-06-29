Чемезов прибыл в Татарстан с рабочим визитом

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прибыл сегодня, 29 июня, в Татарстан. В международном аэропорту «Бегишево» Чемезова встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

В Набережных Челнах гендиректор «Ростеха» вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым примут участие в общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», на котором будут подведены итоги деятельности акционерного общества за 2017 год, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Минниханов и Чемезов встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ». Соответствующее фото выложил в Instagram президент Татарстана.

Ранее сообщалось, что в повестке собрания акционеров значатся 13 вопросов. В их числе — избрание членов совета директоров и вопрос о выплате им вознаграждения.