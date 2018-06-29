Новости общества

02:35 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов и Чемезов посетили детский технопарк в Челнах

14:05, 29.06.2018
Минниханов и Чемезов посетили детский технопарк в Челнах
Фото: prav.tatarstan.ru

Перед общим собранием акционеров КАМАЗа президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили детский технопарк «Кванториум» в Набережных Челнах.

«Те навыки, которые воспитанники «Кванториума» могут получить в виде дополнительного образования, очень пригодятся им в будущем. Я не сомневаюсь, что этот детский технопарк станет серьезной базой для будущего цифрового развития КАМАЗа», — цитирует Минниханова пресс-служба.

Отмечается, что в технопарке проходят обучение 460 детей, которые занимают призовые места в различных конкурсах. По словам Чемезова, проекты воспитанников «Кванториума» могут найти реальное применение на предприятии КАМАЗ.

Модель перспективного поколения 54901
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 29 Июн 2018 в 1:39 PDT

Ранее Минниханов и Чемезов встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем