Минниханов и Чемезов посетили детский технопарк в Челнах

Перед общим собранием акционеров КАМАЗа президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили детский технопарк «Кванториум» в Набережных Челнах.



«Те навыки, которые воспитанники «Кванториума» могут получить в виде дополнительного образования, очень пригодятся им в будущем. Я не сомневаюсь, что этот детский технопарк станет серьезной базой для будущего цифрового развития КАМАЗа», — цитирует Минниханова пресс-служба.

Отмечается, что в технопарке проходят обучение 460 детей, которые занимают призовые места в различных конкурсах. По словам Чемезова, проекты воспитанников «Кванториума» могут найти реальное применение на предприятии КАМАЗ.

Ранее Минниханов и Чемезов встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ».