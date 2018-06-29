В аэропорт Казани подъехал автобус сборной Аргентины

Фото: "Реальное время"

В казанский аэропорт подъехал автобус сборной Аргентины по футболу. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Реального времени».

Ожидается, что представители аргентинской команды, в числе которых будет и Лионель Месси, прилетят в столицу Татарстана в течение ближайшего часа.

В Казани команда поселится в отеле «Рамада», напротив которого сегодня появились новые граффити с лидером сборной Аргентины Месси.

Напомним, завтра, 30 июня, на стадионе «Казань Арена» сборная Аргентины сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира с Францией. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.