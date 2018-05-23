Ансат сбросил вес перед показом в HeIiRussia

Каким увидят обновленный легкий вертолет зарубежные и российские гости вертолетной выставки

Завтра в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве откроется крупнейшая в Европе отраслевая выставка вертолетной индустрии HeliRussia (6+). Ее не случайно называют главным событием в вертолетостроении: премьерные показы вертолетной техники тут же становятся мейнстримом для современной промышленности. Что представит на форуме один из признанных отечественных производителей «вертушек» — Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России», мы узнали непосредственно у тех, кто стоит у истоков новых разработок завода.

Международная выставка HeliRussia, которая ежегодно проходит в Москве с 2008 года, привлекает с каждым годом все больше участников и гостей из разных стран мира. В этом году на выставку традиционно съедутся ведущие мировые производителей вертолетной техники, среди которых наиболее широкую экспозицию представит национальный производитель вертолетов — холдинг «Вертолеты России». Наряду с ними ожидается прибытие большого пула эксплуатантов российских вертолетов, которые летают по всему миру. Всего в выставке примут участие 250 компаний из России и 19 зарубежных стран. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, на форум приедут компании из Германии, США, Франции.

Казанский вертолетный завод, являющийся одним из основных производителей вертолетной техники в РФ, не пропускает ни одной выставки HeliRussia, чтобы продемонстрировать на ней последние достижения в совершенствовании винтокрылых машин. На HeliRussia-2018 публике представят обновленный демонстратор — прототип Ансата. На нем показаны перспективные изменения вертолета, которые имеют потенциал для формирования нового проекта винтокрылой машины. К слову, представленный вертолет названия пока и не имеет. Но у него уже есть все шансы стать бестселлером КВЗ. Это вертолет с двумя двигателями, который в зависимости от комплектации может использоваться для перевозки пассажиров, как санитарный вертолет, для ведения аварийно-спасательных работ. Кроме того, Ансат уже давно используется как учебно-тренировочный вертолет для обучения пилотов. В России он успел зарекомендовать себя как надежная, удобная и маневренная машина для полетов на разные расстояния, а зарубежные заказчики не скрывают интереса к российской новинке в легком классе.

Не увидеть обновленный вертолет будет невозможно: он расположится перед входом на выставку и будет буквально встречать гостей HeIiRussia-2018. Ансат будет представлен на выставке в обновленной версии и еще раз докажет, что получил свое название не зря («ансат» в переводе с татарского — «легкий»). Он действительно отличается легкостью на подъем. За счет применения новых композиционных материалов в конструкции двухдвигательный вертолет «сбросил» вес на 100 кг, что положительно сказалось на летно-технических характеристиках вертолета. Как рассказали корреспонденту «Реального времени», это пока что лишь опытный образец модернизированного Ансата, который будет еще дорабатываться.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат», который имеет все шансы стать бестселлером КВЗ



Впрочем, конструктивные изменения коснулись не только корпуса вертолета. Разработчики учли пожелания эксплуатантов и внедрили ряд инновационных решений в его «начинку». Во-первых, он оснащен новой авариестойкой топливной системой, обеспечивающей дальность полета до 560 км. Во-вторых, серьезные преобразования коснулись пассажирской кабины. Теперь она вмещает восемь человек вместо семи. А в качестве опции вертолет оборудуется легкосъемными органами управления, что позволяет довести общую пассажировместимость до девяти человек.

Следуя ожиданиям заказчиков, КВЗ представит Ансат с новым медицинским модулем, что вполне логично, учитывая ту роль, которую вертолет играет в программе развития санитарной авиации РФ. На прошлогодней выставке HeliRussia «Вертолеты России» торжественно передали заказчику Ансат в медицинском оснащении. За прошедший год КВЗ внес заметные улучшения в санитарный модуль. Теперь он обеспечивает облегченную погрузку пострадавшего через боковую дверь пассажирской кабины или люк в задней части, а также установку четырех кресел для медработников и сопровождающих лиц. Кроме того, эта версия вертолета обладает возможностью эксплуатации в сложных метеоусловиях за счет применения современного оборудования.

За прошедший год КВЗ внес заметные улучшения в санитарный модуль



У модели обновленного Ансата 2018-2019 гг., которая презентуется на выставке, носовая часть интегральной конструкции выполнена из полимерных композиционных материалов на основе углеродной ткани. Конструкция включает в себя проемы дверей и места под установку оборудования, — она имеет сниженный вес, улучшенные потребительские характеристики и соответствует требованиям по птицестойкости. Из композитных материалов выполнен и новый стабилизатор – он имеет меньшую массу и увеличенный ресурс, а также улучшает путевую устойчивость и делает управление вертолетом более комфортным. Плюс в этой версии Ансата – новые композитные капоты. В рамках обновления топливной системы претерпела изменения и конструкция фюзеляжа. Уровень «проникновения» композитов в планере повысился – с 50 до 65%.

На вертолете стал возможен полет «по приборам». По выбору покупателя компоновка приборной доски и набор приборного оборудования может поставляться в двух вариантах. В базовой модификации приборная доска оборудуется двумя 10-дюймовыми многофункциональными индикаторами для индикации работы двигателя, бортовых систем вертолета, отображения картографической, навигационной информации, РЛЭ и информации от метеолокатора и набором традиционных (аналоговых) пилотажных приборов. Для осуществления полетов по приборам опционально предлагается установка резервного авиагоризонта и индикатора оборотов несущего винта с резервным источником питания. Также вертолет может поставляться с полностью цифровой приборной панелью. К обоим вариантам приборной доски можно установить метеолокатор, систему раннего предупреждения близости земли, картографию. Кроме того, на обновленном Ансате полностью заменено светотехническое оборудование. Маяки, бортовые огни, фары и внутреннее освещение – светодиодные. Это существенно сокращает затраты на эксплуатацию за счет снижения периодичности обслуживания.

Перед конструкторским бюро КВЗ также стояла задача по оборудованию вертолета внешней подвеской, и она успешно выполнена. Внешняя подвеска, которая обеспечивает транспортировку груза массой до 1,5 тонн, позволит при выполнении ряда задач отказаться от использования вертолета Ми-8, расходующего большее количество топлива. Также вертолет может оборудоваться лебедкой, грузоподъемностью до 270 кг. Благодаря ей можно проводить спасательные операции и поднимать на борт до двух человек одновременно.

За счет применения новых композиционных материалов в конструкции вертолет «сбросил» вес на 100 кг, что положительно сказалось на летно-технических характеристиках



Ансат, действительно, становится все более универсальным вертолетом в своем классе. Этой винтокрылой машиной производства КВЗ сегодня интересуются не только российские, но и зарубежные компании. В частности, Китай покупает 5 Ансатов для нужд своей санитарной авиации. В настоящее время проходит валидация российского сертификата типа Ансата в КНР. Представители Управления гражданской авиации Китая в апреле посетили Казанский вертолетный завод. В течение 10 дней они знакомились с производством техники на предприятии и провели оценочные полеты. Также есть планы по сертификации Ансата в Латинской Америке.

В России легкий вертолет уже прочно занял нишу санитарной авиации. Напомним, что первый Ансат в медицинском исполнении заказало Министерство здравоохранения Татарстана. За 2017 год он выполнил около 90 полетов, в том числе, был задействован для спасения пострадавших в резонансной аварии – при столкновении грузового автомобиля «КАМАЗ» с пассажирским автобусом «Неоплан» в 9 км от Заинска.

Санитарная авиация Татарстана работает в нескольких направлениях — транспортировка пациентов, эвакуация пострадавших при чрезвычайных ситуациях и с мест ДТП. Вертолеты нашего Центра совершают 150-180 вылетов в год. Медицинскую транспортировку проводится как в Татарстане, так и за его пределами — например, в 2017 году на Ансате летали в Нижний Новгород, Чувашию и Удмуртию. Специально для посадки санитарной авиации вдоль аварийно-опасных трасс в Татарстане построили вертолетные площадки. Такие, к примеру, есть у поворота на Кутлу-Букаш в Рыбно-Слободском районе, около Ерыклы в Новошешминском районе и в Набережных Челнах.