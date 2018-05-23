Путевые заметки из Фетхие: прыжки с «Отца гор», сказочные бухты и гид по турецкой кухне

Несмотря на политическую конъюнктуру, складывающуюся в последние годы, Татарстан и Турция продолжают придерживаться курса на сотрудничество и сближение. Наши города развивают побратимские связи, крепнут культурные и деловые отношения, а товарооборот между республиками продолжает расти. Вместе с тем активно развивается туристическое направление — для многих татарстанцев Турция является основным местом для отдыха. При содействии ГК РТ по туризму, мэрии города Мармариса, а также компании «Анекс Тур», у «Реального времени» появилась возможность подробно ознакомиться с внушительной частью Турецкой Ривьеры и рассказать своим читателям о том, на какие города, экскурсии и достопримечательности стоит обратить внимание при планировании отдыха. В заключительном материале цикла мы делимся своими впечатлениями от Фетхие.

Вода «Голубой лагуны», сказочные бухты и пропавшие бабочки

Последним пунктом нашего путешествия стал главный курортный район на эгейском побережье и одновременно 154-тысячный средиземноморский город, входящий в провинцию Мугла, — Фетхие. Курортный сезон здесь начинается в конце марта и продолжается практически до конца осени, почти 285 дней в году — солнечные. Кедровые и сосновые леса вкупе с целебным морским воздухом создают благоприятный климат для оздоровительного отдыха.

Фетхие славится своими бухтами: в каждой из них разный цвет воды — от голубовато-бирюзового до темно-зеленого. Особого внимания заслуживает труднодоступная бухта «Аквариум» (добраться до нее можно только по морю), названная так из-за небольших заливов, объединенных в один район. Вода в «Аквариуме» чиста и прозрачна — видимость дна составляет примерно 30 метров. Также Фетхие известна шикарными пляжами: истинными жемчужинами среди них являются Олюдениз и Кедрак.

Фетхие известна шикарными пляжами: истинными жемчужинами среди них являются Олюдениз и Кедрак. Фото kudaby.ru

Чтобы познакомиться ближе с красотами этого курортного района, гости могут воспользоваться специальным туристическим маршрутом, включающим в себя посещение Олюдениза, «Голубой лагуны», острова Святого Николая, «Аквариума» и Долины Бабочек. Правда, гиды честно признаются, что, по непонятным причинам, в Долине осталось не так уж и много крылатых красавиц. Конечно, их все еще можно встретить, но уже не в тех количествах, что раньше.

Прыжок с вершины горы Бабадаг



Изюминка Фетхие — это параглайдинг. Идеальным местом для него является гора Бабадаг (в переводе с турецкого — «Отец гор»), высота которой достигает 1 970 метров. В рамках поездки нам удалось выяснить опытным путем, почему это развлечение пользуется бешеной популярностью у туристов, а принимающая сторона настоятельно рекомендует всем гостям, выбравшим для отдыха Фетхие, «полетать с горы».

Путь до самой высокой точки Бабадага на машине занимает около сорока минут по крутому серпантину. Гиды подшучивают: «Даже если наверху вы испугаетесь и передумаете, все равно лучше прыгнуть — обратный путь к подножию горы не менее экстремален, однако не так зрелищен, как полет». Подготовка к прыжку проходит на вершине горы — инструкторы расстилают парапланы на широкой площадке, с которой открывается одновременно жуткий (для акрофобов) и завораживающий вид на бескрайнее море. На вас надевают шлем, а за спину вешают «кресло», в котором вы будете сидеть во время полета. После этого остается лишь ждать своей очереди и с замиранием сердца наблюдать за тем, как другие туристы в связке со своими инструкторами стремительно разбегаются, плавно отрываются от земли, благодаря раздувшемуся от ветра параплану, и уносятся в сторону облаков.

Пока наша группа ждала своей очереди, мне не пришло в голову ничего лучше, чем заполнить образовавшуюся паузу разговором с инструктором о несчастных случаях. Мужчина довольно крупной комплекции по имени Осман, с которым мне предстояло прыгать с Бабадаги, заверил, что за 20 лет не случилось ни одного происшествия. Видимо, в этот момент по моему лицу пробежала тень сомнения, так что инструктор на всякий случай решил добавить, что он занимается параглайдингом уже 22 года, и страшно ему становится лишь тогда, когда что-то идет не по плану, однако таких ситуаций с ним практически не случалось.

Напряжения добавляло и то, что Осман медлил: ходил по площадке туда-обратно, пропускал одну пару за другой, о чем-то спорил с другими инструкторами и частенько поглядывал на конус-ветроуказатель. Выяснилось, что он не торопится прыгать из-за того, что ему не нравится погода — «слишком сильная турбулентность». Прождав еще полчаса и убедившись в том, что ветер подходит для полета, Осман все-таки упаковал меня в снаряжение, и мы, как и тысячи других туристов до нас, разбежались и прыгнули с горы.

В момент, когда твои ноги теряют опору и отрываются от земли, восприятие действительности несколько меняется — ты моментально фокусируешься на поразительной красоте, которая расстилается под тобой, а не на стропах, креплениях или скорости ветра. Около 20-30 минут вы плавно летите над бесконечным синим морем, горами и густыми лесами, а затем, аккуратно приземляетесь на специальную площадку. Стоит признать, что после полученной дозы адреналина и чистого восторга хочется снова забраться на Бабадагу и прыгнуть еще раз.

Изюминка Фетхие — это параглайдинг. Идеальным местом для него является гора Бабадаг. hierapolis-info.ru

Любовь к мясу и овощам, «антипохмельная» чорба и воздушный айран

Для местных жизнь в Фетхие «кипит» лишь до октября — после этого работа заканчивается, и многие уезжают в другие города (к примеру, в Бурсу, где развита промышленность). Население в большей мере занимается земледелием: люди сажают огурцы, помидоры, фасоль, тыкву, дыни, а в некоторых местах и арбузы.

Стоит заметить, что все турки любят плотно и вкусно поесть, однако главным критерием для них является натуральность продуктов, используемых в готовке (90% продуктов в местных магазинах — натуральные, без тонны «химии» в составе). Особую любовь жители Турции питают к овощам — их тушат, жарят, запекают или готовят на гриле. Вы вряд ли встретите в их меню картошку, однако никуда не денетесь от обожаемого турками баклажана, из которого готовятся сотни разных блюд. К примеру, популярная у местных мусака — фаршированный баклажан в томатном соусе.

В Турции очень любят мясные блюда, которые обязательно готовятся в сочетании с овощами. Одну из «топовых» позиций в местной кухне занимает искандер-кебаб: нарезанное мясо выкладывают в тарелку, заливают топленым сливочным маслом и йогуртом, а затем добавляют к нему овощи. Туристам стоит учитывать, что прежде, чем на столе окажется основное блюдо, вам обязательно подадут «мезе» (по-нашему, закуски) в компании свежих помидоров, огурцов, зелени и свежеиспеченного хлеба. В общем, к основному блюду гость оказывается наполовину сыт.

Турецкие супы («чорба») несколько отличаются от наших: консистенцией они близки к супам-пюре — это не наши бульоны в которых плавают отдельные ингредиенты. Популярные варианты — чечевичный и томатный супы с добавлением мяса. Также есть довольно экстравагантная чорба с мозгами барашка: говорят, что этот суп стоит заказывать на утро после хорошей вечеринки, дабы снять похмелье.

Стандартный турецкий завтрак — это большая тарелка, в которой обязательно должен лежать сыр, оливки, огурцы и помидоры. К ней подается омлет с жареной колбасой суджук. Если говорить о напитках, то самыми популярными являются айран и, конечно же, чай. Местный айран (а особенно деревенский) — это совсем не то недоразумение, что продается в российских магазинах. Густой, сливочный, взбитый до образования пены напиток очень приятно глушит острое послевкусие традиционных турецких блюд.

В Турции очень любят мясные блюда, которые обязательно готовятся в сочетании с овощами. Одну из «топовых» позиций в местной кухне занимает искандер-кебаб. Фото spb.leverans.ru



Если говорить о чае, то его в Турции пьют в огромных количествах. Напомним, что решение о разворачивании чайных плантаций было принято после распада Османской империи, при этом, ранее турки уже пытались выращивать чай, однако каждый раз ошибались с выбором территории. Ничего не складывалось до тех пор, пока плантации не решили развернуть в провинции Ризе — чай растет только там, на черноморском побережье.