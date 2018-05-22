Гости из Поднебесной: Татарстан надеется на китайские кредиты и помощь Alibaba

Иннополис совместно с крупным ретейлером может разработать проект собственного автоматизированного магазина по типу Amazon Go

17—18 мая татарстанская делегация во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым провела в Китае, в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. За два дня делового визита удалось поближе познакомиться с крупнейшей китайской компанией Hikvision, которая обсуждает с ICL запуск проектов в Татарстане и чьи технологии по анализу картинок с камер видеонаблюдения интересны республике. Помимо этого Татарстан серьезно взялся за размещение местных компаний на крупнейшей интернет-платформе Alibaba. Подробности — в материале «Реального времени».

За ростом в Поднебесную

За прошлый год внешнеторговый оборот республик впервые превысил 550 млн долларов. По оценкам руководителя Агентства инвестиционного развития Талии Минуллиной, в 2018 году эта цифра может вырасти еще на 30—40%. Такой рост ожидается в том числе благодаря договоренностям, достигнутым в ходе визита в две передовые китайские провинции. Традиционно все началось с соглашений о сотрудничестве.

— Соответственно, эти соглашения будут широкого профиля. Это не только развитие отношений в сфере промышленности, но и образование, культурные, туристические и, конечно, в том числе инвестиционные связи, — рассказала Талия Минуллина.

О возможностях для китайских инвесторов татарстанская делегация рассказала на бизнес-форумах. Там же перечислили меры государственной поддержки, которые, по словам руководителя АИР, являются практически обязательным условием захода китайского бизнеса на рынок.

Президента Татарстана в ближайшее время, а именно 28 мая, ждет еще один визит в Поднебесную. На этот раз в Шанхай, куда его пригласил президент Нового банка развития (НБР).

За прошлый год внешнеторговый оборот республик впервые превысил 550 млн долларов. По оценкам Талии Минуллиной, в 2018 году эта цифра может вырасти еще на 30—40%. Фото Максима Платонова

— Это очень крупный банк, у них хорошие условия по финансированию проектов. Мы на сегодняшний день с ними пока достигли предварительных договоренностей по двум проектам. Один из них — это ветроэнергетика. Кстати, очень много китайских компаний интересуются именно этой темой. Второй проект — по глубокой переработке зерна, — рассказала Минуллина.

Напомнила глава АИР и о том, что 28 мая в Набережных Челнах запланирована закладка первого камня на строительстве индустриального парка «Хайер», где объем заявленных инвестиций составил 1 млрд долларов. Давать старт стройке будет генеральный директор «Хайер» в Европе.

Кроме того, по словам Минуллиной, сейчас уже сделан ремонт, подведены сети и пройдена комиссия на резидентство в ТОСЭР в Нижнекамске, куда заходит еще один крупный китайский проект на более чем 400 млн рублей. Речь идет о создании производства окрашенной рулонной стали.

«Мы думаем попробовать немножко «поженить» их с нашим ЕлаЗОм»

Возвращаясь к теме брифинга, глава АИР рассказала о предприятиях, которые делегация посетила в Китае. В их числе оказалась автомобильная компания Chery, которая также имеет целую сеть учебных заведений. В республике Минуллина видит с ними сотрудничество как в части подготовки кадров, так и в части локализации производства.

— Мы думаем, что потенциал есть. Они пока производство в Российской Федерации не рассматривают, но, я думаю, что если мы хорошо поработаем, то такой вопрос может у нас встать, — не отчаивается спикер.

Глава АИР напомнила о том, что 28 мая в Набережных Челнах запланирована закладка первого камня на строительстве индустриального парка «Хайер». Фото prav.tatarstan.ru



Еще две компании, которые посетила делегация, — это King Long и XGMA. Первая специализируется на производстве автобусов, вторая — на производстве погрузчиков и экскаваторов.

— Мы думаем попробовать немножко «поженить» их с нашим ЕлаЗОм, посмотреть, насколько соответствует линейка и получится ли совместное производство. Если не получится, то можно предложить им здесь локализацию, — рассказала руководитель АИР о планах на XGMA.

Китай поможет анализировать видео

В качестве второго спикера на брифинг был приглашен министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. И неслучайно, поскольку в Китае по части информационных технологий есть чему поучиться и с кем сотрудничать. Он рассказал, что в Китае им удалось пообщаться с руководством самого крупного в мире производителя камер видеонаблюдения Hikvision. Министр напомнил, что в Татарстане китайская разработка зарекомендовала себя на Универсиаде, а сейчас в республике в рамках программы «Безопасный город» установлено более 11 тысяч их видеокамер.

— Основная цель нашего изучения меньше связана с аппаратной частью, потому что камеры сегодня производят многие. Интерес представляет видеоаналитика и способы, платформы, автоматические модели сбора данных, которые получаются при анализе видеоизображения, — рассказал Шайхутдинов.

С руководством Hikvision татарстанцы обсуждали проведение совместных пилотных проектов. Один из них касается системы распознавания лиц, которая является частью функций создаваемой в Татарстане биометрической платформы. Кроме того, Hikvision подписало с ICL-КПО ВС соглашение о сотрудничестве с потенциалом локализации платформенных и аппаратных решений, изучения вопросов применения программного продукта в РТ, а также локализации производства для особого типа заказчиков. В последнем случае, как уточнил Шайхутдинов в ответ на вопрос «Реального времени», речь идет о закрытых предприятиях, в частности, о компаниях нефтегазохимического сектора.

Также с помощью систем видеомониторинга планируется усилить систему экомониторинга в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Елабуге и продолжить проект биометрической системы идентификации людей на предприятиях и организациях республики. Сейчас определяются объекты, где будет внедрена эта система. Шайхутдинов рассказал, что это делается для обеспечения безопасности и для того, чтобы сотрудники имели безбарьерный доступ на предприятие. Обязательным условием работы системы станет хранение персональных данных на территории России.

С руководством Hikvision татарстанцы обсуждали проведение совместных пилотных проектов. Фото prav.tatarstan.ru

Кстати, помимо Hikvision делегация провела встречу и с основным ее конкурентом — частной компанией Dahua, однако о предполагаемых совместных проектах не сообщила, видимо, решив сконцентрироваться на сотрудничестве с первой компанией.

На этом сводки с китайских полей не закончились. Шайхутдинов отметил, что с китайской стороной обсуждается вопрос использования совместных ресурсов для робототехнической системы логистики. Рассказывая об уходе с китайского рынка розничных магазинов из-за распространения электронной коммерции, министр обмолвился о разработке в Иннополисе собственного роботизированного магазина по типу того, что открыл Amazon.

— Аналогичный проект сегодня прорабатывается с одной из самых крупных розничных сетей и с Университетом Иннополис. Об этом пока рано говорить, я думаю, что по итогам форума в Санкт-Петербурге нам будет, о чем рассказать. Состоится соответствующая встреча, — прокомментировал спикер.

Пока без хаба для Alibaba, но с татарстанскими компаниями

Успела татарстанская делегация встретиться и с руководством Alibaba, в том числе и с вице-президентом компании. Обсуждались возможности присутствия республиканских компаний на крупнейшей интернет-площадке. Причем речь пошла не только об экспорте, но и о реализации товара на внутреннем российском рынке. В этой части в Татарстане как центре ПФО местные власти видят большие перспективы.

— Договорились о том, что татарстанские малые, средние и крупные предприятия будут активнее участвовать, а Alibaba со своей стороны окажет и методологическую, и технологическую поддержку регистрации предприятия на этой площадке, — отметил Шайхутдинов.

В республике для помощи компаниям будет создан специальный центр компетенций, где на безвозмездной основе помогут бизнесменам заходить на площадку Alibaba. Пока, по словам Талии Минуллиной, на китайской торговой площадке присутствует очень мало татарстанских компаний.

В республике для помощи компаниям будет создан специальный центр компетенций, где на безвозмездной основе помогут бизнесменам заходить на площадку Alibaba, рассказал Шайхутдинов. Фото prav.tatarstan.ru

Кстати, ранее, буквально пару дней назад, появилась информация о том, что Минниханов предложил Alibaba создать в Иннополисе логистический центр. Как пояснил министр информатизации и связи, поскольку китайская компания использует структуры локальных предприятий, не владея собственными активами, ей предложили рассмотреть возможность организации в Татарстане промежуточного склада для дальнейшей отправки товара в регионы. «Но это только в том случае, если Alibaba примет решение организовать логистику самостоятельно. Напомним, что сегодня Alibaba импортирует товары со своих площадок через сети «Почты России», — пояснил Шайхутдинов.