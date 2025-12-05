Цифровой рубль останется в привычных банковских приложениях

Новости экономики

18:52, 05.12.2025

По словам регулятора, так будет удобнее для всех

Фото: взято с сайта cbr.ru

Банк России принял решение не создавать отдельное мобильное приложение для цифрового рубля. Регулятор сообщил, что новая форма национальной валюты будет интегрирована в существующие банковские приложения для удобства пользователей.

По словам регулятора, так будет удобнее для всех. К тому же такой подход поможет сэкономить деньги всем участникам системы. Регулятор отмечает, что важно понимать: цифровой рубль — это просто еще одна форма обычных денег, как наличные или деньги на банковской карте. Его нельзя будет использовать для инвестиций или получать с него проценты.

— Это цифровая форма нашей национальной валюты, которую можно будет использовать в первую очередь для платежей и переводов. Поэтому для того, чтобы им распоряжаться, специальных знаний не потребуется. Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно, — отметили в ЦБ.

Напомним, что ЦБ сохранит нулевую комиссию для бизнеса при работе с цифровыми рублями.

Наталья Жирнова

