Цифровой рубль останется в привычных банковских приложениях

По словам регулятора, так будет удобнее для всех

Банк России принял решение не создавать отдельное мобильное приложение для цифрового рубля. Регулятор сообщил, что новая форма национальной валюты будет интегрирована в существующие банковские приложения для удобства пользователей.

По словам регулятора, так будет удобнее для всех. К тому же такой подход поможет сэкономить деньги всем участникам системы. Регулятор отмечает, что важно понимать: цифровой рубль — это просто еще одна форма обычных денег, как наличные или деньги на банковской карте. Его нельзя будет использовать для инвестиций или получать с него проценты.



— Это цифровая форма нашей национальной валюты, которую можно будет использовать в первую очередь для платежей и переводов. Поэтому для того, чтобы им распоряжаться, специальных знаний не потребуется. Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно, — отметили в ЦБ.

Напомним, что ЦБ сохранит нулевую комиссию для бизнеса при работе с цифровыми рублями.

Наталья Жирнова