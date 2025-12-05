Золотой запас России достиг рекордных $300 млрд

Это стало новым рекордом в современной истории страны

Фото: Реальное время

По данным Центробанка, стоимость золотого запаса России по итогам ноября 2025 года достигла исторического максимума в $300 млрд. Это стало новым рекордом в современной истории страны.

За последний месяц вложения в золото увеличились на 3,6% и составили $310,7 млрд. Этот показатель продолжает обновляться уже четвертый месяц подряд. Значительно выросла и доля золота в общем объеме российских резервов — она достигла 42,3%, что является максимальным показателем с зимы 1995 года. Для сравнения: в феврале 1995 года доля золота составляла 43,9%, хотя его стоимость тогда была существенно ниже — всего $5,5 млрд.

Исторический максимум доли золота в российских активах был зафиксирован 1 января 1993 года и составил 56,9%. Минимальное значение наблюдалось в июне 2007 года — всего 2,1%.

Напомним, что международные резервы России выросли до $734,6 млрд к декабрю 2025 года.

Наталья Жирнова