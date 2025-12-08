Новости экономики

ИНН станет обязательным реквизитом банковского счета у россиян

12:03, 08.12.2025

Мера направлена на противодействие дропперству — использованию подставных лиц для проведения незаконных финансовых операций

Фото: Максим Платонов

Центробанк планирует установить новое требование для кредитных организаций: привязывать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) клиентов к их банковским счетам. Мера направлена на противодействие дропперству — использованию подставных лиц для проведения незаконных финансовых операций.

Как сообщила в интервью РБК заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, требование станет обязательным не только при открытии новых счетов, но и в отношении уже действующих. Это означает, что банкам предстоит самостоятельно дополнить имеющиеся данные недостающей информацией. По словам Поляковой, у кредитных организаций уже есть доступ к инструментам ФНС, позволяющим установить ИНН клиента без его непосредственного участия. Ранее обязательное требование указывать ИНН как неотъемлемый реквизит счета отсутствовало.

Нововведение тесно связано с планами по запуску платформы «Антидроп», которую намерены ввести в эксплуатацию к середине 2027 года.

Наталья Жирнова

