«Монетная неделя» принесла банкам Татарстана 5 млн рублей мелочью

10:05, 09.12.2025

Наиболее часто граждане приносили монеты номиналом в один и десять рублей, хотя в оборот вернулись монеты всех существующих номиналов

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане завершилась осенняя акция «Монетная неделя»: жители республики сдали в банки более миллиона монет. Общая сумма сданной мелочи превысила 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ЦБ по РТ.

Наиболее часто граждане приносили монеты номиналом в один и десять рублей, хотя в оборот вернулись монеты всех существующих номиналов. Как пояснил управляющий национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин, в рамках акции участники могли бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты либо зачислить сумму на банковский счет. Шарифуллин также отметил, что и вне акции граждане вправе вносить монеты на счета и вклады или использовать их при расчетах.

Несмотря на бурное развитие безналичных технологий в России, наличные деньги не просто сохраняют свои позиции, но и показывают впечатляющий рост оборота. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки Татарстан

