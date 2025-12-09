Карта жителя РТ от Ак Барс Банка вошла в число лучших социальных проектов 2025 года
Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Лучшее для России. Развитие регионов»
Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Лучшее для России. Развитие регионов». Награды в номинации «Лучший социальный проект» категории «Социальная инфраструктура» удостоен флагманский продукт банка — Карта жителя Республики Татарстан.
Она представляет собой комплекс банковских, государственных, городских, социальных и информационных сервисов, объединенных в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана». Подробно о проекте на экспертной сессии «Регион как экосистема: инфраструктура будущего, люди, устойчивое развитие и туризм» рассказал начальник управления развития карточного бизнеса Ак Барс Банка Азат Галеев:
«В нашей карте удачно сочетаются банковская и социальная составляющие. Ко второй относится множество сервисов, которые раньше в Татарстане и других регионах всегда жили отдельно друг от друга. Например, транспортную и образовательную карты клиенты вынуждены были покупать отдельно и носить в кошельке вместе с банковской. Теперь это просто часть интерфейса мобильного приложения и необходимости в нескольких картах больше нет».
Сегодня владельцы Карты жителя РТ могут в пару кликов, используя всего один инструмент, оплатить муниципальную парковку в Казани, купить проездной билет, пополнить транспортную и образовательную карты, подобрать меры социальной поддержки, бесплатно получить юридическую помощь, записаться на занятия для пенсионеров с сервисом «Алтын Еллар»* и многое другое. Банк продолжает развивать существующие решения для татарстанцев и разрабатывает аналогичные для других регионов, первый из них — Республика Башкортостан.
Особое внимание в рамках проекта, по словам Азата Галеева, уделяется обучению подрастающего поколения основам финансовой грамотности. Родитель с Картой жителя РТ может выпустить для своего ребенка отдельную карту, а в мобильном приложении есть детский интерфейс, богатый разными функциями. «Одна из самых популярных — это опция «попросить деньги». Ребенок вводит нужную сумму, после чего родителю приходит пуш-сообщение с запросом, который он принимает. Потребуется всего по два касания с каждой стороны», — отметил спикер на презентации.
Напоминаем, что оформить Карту жителя РТ и Детскую карту жителя можно в отделениях и на сайте Ак Барс Банка, в интернет-банке Ак Барс Онлайн, на сайте karta-tatarstan.ru и в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана».
* Алтын Еллар (тат. яз.) — Золотые годы.
