Карта жителя РТ от Ак Барс Банка вошла в число лучших социальных проектов 2025 года

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Лучшее для России. Развитие регионов»

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Лучшее для России. Развитие регионов». Награды в номинации «Лучший социальный проект» категории «Социальная инфраструктура» удостоен флагманский продукт банка — Карта жителя Республики Татарстан.

Она представляет собой комплекс банковских, государственных, городских, социальных и информационных сервисов, объединенных в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана». Подробно о проекте на экспертной сессии «Регион как экосистема: инфраструктура будущего, люди, устойчивое развитие и туризм» рассказал начальник управления развития карточного бизнеса Ак Барс Банка Азат Галеев:

«В нашей карте удачно сочетаются банковская и социальная составляющие. Ко второй относится множество сервисов, которые раньше в Татарстане и других регионах всегда жили отдельно друг от друга. Например, транспортную и образовательную карты клиенты вынуждены были покупать отдельно и носить в кошельке вместе с банковской. Теперь это просто часть интерфейса мобильного приложения и необходимости в нескольких картах больше нет».

Сегодня владельцы Карты жителя РТ могут в пару кликов, используя всего один инструмент, оплатить муниципальную парковку в Казани, купить проездной билет, пополнить транспортную и образовательную карты, подобрать меры социальной поддержки, бесплатно получить юридическую помощь, записаться на занятия для пенсионеров с сервисом «Алтын Еллар»* и многое другое. Банк продолжает развивать существующие решения для татарстанцев и разрабатывает аналогичные для других регионов, первый из них — Республика Башкортостан.

Особое внимание в рамках проекта, по словам Азата Галеева, уделяется обучению подрастающего поколения основам финансовой грамотности. Родитель с Картой жителя РТ может выпустить для своего ребенка отдельную карту, а в мобильном приложении есть детский интерфейс, богатый разными функциями. «Одна из самых популярных — это опция «попросить деньги». Ребенок вводит нужную сумму, после чего родителю приходит пуш-сообщение с запросом, который он принимает. Потребуется всего по два касания с каждой стороны», — отметил спикер на презентации.

Напоминаем, что оформить Карту жителя РТ и Детскую карту жителя можно в отделениях и на сайте Ак Барс Банка, в интернет-банке Ак Барс Онлайн, на сайте karta-tatarstan.ru и в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана».

* Алтын Еллар (тат. яз.) — Золотые годы.

