ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, с 9 декабря

18:29, 08.12.2025

Доллар подорожал на 1,18 рубля

Фото: Реальное время

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 декабря. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подорожал на 1,18 рубля, юань — на 0,1 рубля, а евро — на 1 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,27 рубля;
  • евро — 89,71 рубля;
  • юань — 10,83 рубля.
Рената Валеева

