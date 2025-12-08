ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, с 9 декабря
Доллар подорожал на 1,18 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 декабря. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подорожал на 1,18 рубля, юань — на 0,1 рубля, а евро — на 1 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,27 рубля;
- евро — 89,71 рубля;
- юань — 10,83 рубля.
