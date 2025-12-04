Орешкин отметил дисбаланс в неэнергетической торговле между Россией и Индией

Учитывая статус Индии как третьей экономики мира, а России — как четвертой, текущий объем этой торговли между странами не соответствует их экономическому весу

На Российско‑индийском бизнес‑форуме, организованном Фондом «Росконгресс» и Федерацией индийских торгово‑промышленных палат (FICCI), замглавы администрации президента России Максим Орешкин обратил внимание на дисбаланс в торгово‑экономических отношениях двух стран, сообщает ТАСС.

Орешкин отметил существенный рост масштабов российско‑индийского сотрудничества за последние годы. Так, задача по достижению объема торговли в $30 млрд была выполнена досрочно. В период с 2022 по 2024 год среднегодовые темпы роста составили 80% в год, а общий объем торговли превысил $60 млрд и приближается к отметке в $70 млрд.

Вместе с тем, по словам чиновника, потенциал Индии в части поставок неэнергетических товаров в Россию используется недостаточно. Орешкин подчеркнул, что, учитывая статус Индии как третьей экономики мира, а России — как четвертой, текущий объем неэнергетической торговли между странами не соответствует их экономическому весу. Напомним, что ранее Банк России открыл представительство в Мумбаи, а также в Индии могут появиться карты «Мир».

Наталья Жирнова