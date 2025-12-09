Япония выступила против плана ЕС использовать замороженные активы России

$30 млрд, находящиеся на территории страны, могли пойти на поддержку Украины

Япония отклонила предложение Евросоюза использовать замороженные российские госактивы для поддержки Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на информированные источники. Сообщается, что во время встречи министров финансов стран G7 японский представитель выступил против планов ЕС по направлению украинской стороне наличной стоимости российских суверенных активов.

Общий объем находящихся на территории Японии российских активов составляет примерно $30 млрд.

Отказ японского правительства серьезно осложнил усилия Брюсселя заручиться поддержкой международного сообщества для реализации этой инициативы. Европейская комиссия ожидает одобрения мер на декабрьской встрече лидеров ЕС. Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии будут убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов.

Наталья Жирнова