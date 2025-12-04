ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 декабря
Впервые за 2,5 года официальный курс доллара опустился до 76,9 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 декабря. Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,98 рубля, евро — на 0,69 рубля, а юань — на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,97 рубля;
- евро — 89,9 рубля;
- юань — 10,85 рубля.
