Новости экономики

19:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 декабря

17:56, 04.12.2025

Впервые за 2,5 года официальный курс доллара опустился до 76,9 рубля

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 декабря
Фото: Реальное время

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 декабря. Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,98 рубля, евро — на 0,69 рубля, а юань — на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,97 рубля;
  • евро — 89,9 рубля;
  • юань — 10,85 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть589.3
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез64.9
  • КАМАЗ86.7
  • Нижнекамскшина38.3
  • Таттелеком0.59