Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

Депутат связал повышение с уровнем потребительской корзины россиян

Фото: Мария Зверева

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до уровня 60 тысяч рублей. По словам политика, этот показатель должен соответствовать стоимости минимальной потребительской корзины, включающей необходимые продукты питания, товары первой необходимости и базовые услуги, пишет ТАСС.

Такое решение, подчеркнул Миронов, поддержано экспертами и представителями всероссийского профсоюзного движения. Он уточнил, что ранее подобные расчеты были проведены специалистами Российской академии наук и поддержали именно такую величину МРОТ, соответствующую реальной стоимости необходимых товаров и услуг.

Напомним, согласно действующему законодательству, минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Однако партия «Справедливая Россия» неоднократно предлагала внести поправку, обеспечивающую полное покрытие всех базовых потребностей работника, включая оплату жилья, транспорта и коммунальных платежей.

Инициатива Сергея Миронова направлена на устранение существующего разрыва между официальным размером МРОТ и фактическими расходами большинства граждан. По мнению депутата, новая методика позволит значительно сократить уровень бедности и повысить социальную защищенность населения.

Напомним, что с 2026 года минимальная зарплата в России составит 23 570 рублей.



Ариана Ранцева