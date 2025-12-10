Артур Галстян, «Крылья барса»: «Мой номер взят в честь Стефена Карри»

Как из слэдж-хоккея перейти в баскетбол на колясках и попасть в любимую команду

Артур Галстян (в центре). Фото: Реальное время

У двукратного чемпиона России по баскетболу на колясках Артура Галстяна спортивная карьера подобна трехочковому попаданию. Трюльник он сделал, переехав в Казань, поменяв здесь следж-хоккей, которым ранее занимался, на баскетбол на колясках и попал в «Крылья барса». Подробнее — в эксклюзивном интервью «Реального времени».

«Вначале в моей жизни появилась Казань, а вслед за ней и «Крылья барса»

— Артур, расскажите о себе: откуда вы и как пришли в спорт?

— Баревдзес (здравствуйте в переводе с армянского языка, — прим. ред.), мне 22 года, родом я из Саратова, где начал свою спортивную карьеру со следж-хоккея, которым занимался с пяти лет. Играл в родном городе, но там была только детская команда, а в профессиональный следж-хоккей я попал в 15 лет, перейдя после просмотра в команду Оренбурга. Это одна из сильнейших команд страны в данном виде спорта, у нас играл сборник Алексей Еремин, и в целом я поиграл против всех ведущих хоккеистов, включая призеров Паралимпиады в Сочи, Дмитрия Лисова, Владимира Литвиненко, Константина Шихова. Но в один момент у меня произошла травма, почка перестала выдерживать холод, и появилась необходимость перехода в более теплый вид спорта, каким был баскетбол на колясках. Так в моей жизни появилась Казань, а вслед за ней и команда «Крылья барса».



Травма у меня с детства, по сути это врачебная ошибка. Когда мне было полтора года, врачи не уследили, не удалили вовремя кисту, которая поразила нервные каналы, связанные с нервными окончаниями на ногах.

Следж-хоккеем я начал заниматься в 15 лет, а уже в 16 играл за сборную. Говорит ли это о небольшой конкуренции в следж-хоккее или о таланте? Пожалуй, дело в моей предрасположенности к скорости. Я что в хоккее был одним из быстрейших игроков, что в баскетболе занимаю лидирующее положение по движению на коляске.

«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!». Реальное время / realnoevremya.ru

«В следж-хоккее есть свои силовые приемы, и можно поймать соперника на плечо»

— Это отмечал и капитан «Крыльев барса» Василий Кочетков, обосновывая вашу скорость еще и тем, что у вас небольшой рабочий вес.

— Да, но все равно мне нужно иметь необходимую мышечную силу, чтобы растолкать коляску перед набором скорости. Я просто работаю со своим весом, и умею его контролировать в плане того какое движение мне нужно в тот или иной момент. В том же следж-хоккее, это, кстати, имело значение, хотя и не такое непосредственное, как в обычном хоккее. В следж-хоккее есть свои силовые приемы, и можно поймать соперника на плечо так, что он перевернется. Просто я очень редко входил в контакт, использовал какие-то фишки, избегая столкновений. Самое просто из них: резко затормозить, так чтобы игрок, приготовившийся встретить силовым приемом, проехал мимо. Это выглядело эффектно и к тому же позволяло предотвратить потенциальную травму.

— А у вас в Саратове не было других возможностей реализовать себя в паралимпийском спорте?

— По-моему, у нас развивается гребля, что-то еще из видов спорта, которые принято относить к циклическим, но они меня не привлекали, как и биатлон, в котором мне предлагали попробовать свои силы. Я всегда отказывался от этих идей, потому что это неинтересно, когда ты просто едешь в коляске или гребешь, как в гребле, плавании.

— Но при этом спортсмены, которые выбирают подобные дисциплины, объясняют свой выбор тем, что они зависят только от своих усилий.

— Я знаю, но, что называется, у каждого своя психология, и мне было бы грустно стартовать в одиночестве. Я считаю, что даже сами выезды с командой на сборы или турниры, имеют свою атмосферу: с кем-то общаешься, у тебя много знакомых, и вы весело проводите время, находясь в коллективе. А когда ты предоставлен самому себе, очень часто появляются какие-то мысли, в том числе и негативные, когда ты начинаешь самого себя съедать очень часто, вот как у людей, которые, согласно спортивной специфике, предоставлены сами себе, и они ни с кем не делятся эмоциями, с теми же, кто их может понять.

На разминке. Галстян наблюдает за Динаром Камалиевым. Реальное время / realnoevremya.ru

«В баскетболе на колясках взаимоотношения с соперниками уважительные»

По моим представлениям, создавшимся еще и потому, что я со многими спортсменами из циклических видов спорта знаком, они даже ни с кем поделиться толком не могут своими проблемами, потому что предоставлены сами себе и, условно говоря, для тебя все вокруг соперники. Не с кем разделить какие-то свои моменты переживания, при том что в спорте моральная составляющая играет не менее важную роль, чем и физическая. Если ты не можешь с кем-то обсудить, сам себя съешь и просто не покажешь то, что ты на самом деле можешь показать.

— А у вас не возникало проблем при смене городов, новых команд?



— В следж-хоккее на меня оказывалось давление от ребят, которые в него играли. Хоккей сам по себе жесткий вид спорта, и ребята, соответственно, не самые мягкие люди.



— Иногда такие «пятиминутки ненависти» могут быть куда приятней похвалы от соперников, особенно после победы.

— Соглашусь с вами. Я и в баскетболе на колясках выделяю для себя такие моменты, когда соперник выходит из себя. У нас был такой момент, когда игрок моего амплуа начал что-то выговаривать судье, после чего я заметил: «Товарищ арбитр, как вы позволяете себя учить?». Соперник вспылил, после чего легонько похлопал меня по щеке. В итоге: ему неспортивный фол, мы пробиваем два штрафных, и мяч остается у нашей команды. А надо было всего-то вывести соперника из психологического равновесия. Объективности ради, у нас такие эпизоды крайне редки, и взаимоотношения с соперниками уважительные, достаточно сказать, что после финала первыми с победой нас поздравили соперники из Питера.

На тренировке, вслед за капитаном команды Василием Кочетковым. Реальное время / realnoevremya.ru

«Мой отец обосновался в Казани и подсказал, что и город развивается в целом, и спорт тоже»

— А в каком виде тяжелее освоиться, перейдя на спортивную модификацию?

— Колясочникам, которые всю жизнь катаются на коляске, нетрудно перейти в баскетбол на колясках, потому что ты находишься в той же самой плоскости. Необходимо только научиться маневрировать. Что касается следж-хоккея, то пересаживаясь с коляски, ты вводишь организм в состояние стресса, пересаживаясь на куда менее устойчивое сооружение.

— Как вы оказались в Казани?

— Счастливое стечение обстоятельств. Когда я уезжал из Оренбурга, то выбирал куда, а к тому времени мой отец обосновался в Казани и подсказал, что и город развивается в целом, и спорт тоже. Плюс будем с ним рядом. Я переехал, ничего не зная о «Крыльях барса», не говоря уже о том, какое место в чемпионате занимает эта команда. Когда приехал на знакомство с Сергеем Чистовым, то поинтересовался, какие будут требования ко мне, и насколько я могу быть востребован со своим ростом 160 сантиметров. Сергей Анатольевич ответил, что нам и маленькие игроки тоже нужны, посоветовав посмотреть пару игр российского и европейского уровней, наблюдая за спецификой вида спорта.

— Вы так называемая «копейка»?

— У меня полтора балла, но по игровому функционалу я, скорее всего, близок к двухбалльникам. Он заключается в помощи большим игрокам, когда я своими маневрами создаю им пространство, делаю, по сути, черновую работу. Можно было бы сравнить это с опорным полузащитником в футболе. Плюс игра на распасовке, помощь в обороне, поскольку в нападении я практически не участвую.

Чемпионский коридор. Галстян — второй слева. Реальное время / realnoevremya.ru

«Я стремлюсь копировать игру любимого баскетболиста Стефена Карри»

— Не занимаясь баскетболом, как вы осваивали технику броска?

— Со средней дистанции он у меня вполне стабилен, в том числе и с линии штрафных. Из-под щита, повторюсь, я практически не бросаю, поскольку лезть под щит это не моя обязанность. Ну и трехочковые у нас — это либо стезя Василия Кочеткова, либо Всеволода Салина, с которым мы играем в одной команде еще и в формате 3х3.

— Предположу, что он вам менее нравится, поскольку предполагает больший универсализм.

— Нет, наоборот. Как раз 3х3 мне больше интересен, поскольку я могу использовать свой главный козырь — скорость. В этом плане я стремлюсь копировать игру любимого баскетболиста Стефена Карри из НБА. Понятно, что, когда я только пришел в баскетбол на колясках, то просто повторял за теми, кто уже долгое время играл, а когда освоился, понял, что могу повторять и адаптировать под себя то, что делает Стефен Карри. Мой игровой номер также взят у него.

— Получается, что в «Крыльях барса» есть свой «Карри». И свой «Джордан» в лице Всеволода Салина, который играет под 23 номером.

— Мы не общались по этому поводу, но, мне кажется, Сева в качестве игровой модели выбрал Шакила О’Нила, у которого тоже был этот номер, и они играют в схожих амплуа. Плюс «Кобе Брайант», мне кажется, у нас тоже присутствует, потому что Володя Кучин не случайно выбрал 24 номер, под которым играл Брайант.

Рустам Минниханов на чествовании команды. Реальное время / realnoevremya.ru

«Приятно, что команде уделяют внимание на самом высоком уровне»

— Раз уж у нас начались параллели с классическим баскетболом, то давайте рассмотрим риск травм. Там у людей перманентные проблемы со спиной, плюс есть опасность получить в глаз и выбить пальцы в борьбе за мяч. Чего необходимо опасаться вам?

— Под щитом я не так часто появляюсь, но у меня наиболее травмоопасными могут быть неизбежные падения, поскольку езжу быстро и сам по себе я легкий. В итоге любое столкновение на скорости может привести к падению, а там уж как повезет.

— Вы пришли в команду, которая на тот момент уже была второй в стране. Если ветераны, те же Камалиев или Самарцев, были вынуждены начинать в новом для себя виде спорта, терпеть поражения от лидеров, долгое время смотря на них снизу вверх, то вам для завоевания золота надо было сделать только один шаг, обыграв Питер.

— Мне кажется, что этот шаг сам по себе стоил больших усилий, потому что «БасКИ-Академия» долгое время была флагманом отечественного баскетбола на колясках. Лично для себя отмечал, что только спустя три года я стал быстрейшим на площадке, а для этого необходимо было проделать много работы. Помимо осваивания нового вида спорта, необходимо было привыкать под иную игровую модель, иные командные взаимодействия. Что касается команды в целом, то когда пришли Всеволод Салин и я, то поначалу чего-то не хватало для первого места. Мы его смогли завоевать только в 3х3, и теперь уже трехкратные победители в этой дисциплине. Когда же мы освоились и в виде спорта, и в коллективе, то у тренерского штаба появилась большая вариативность, можно было задействовать и больше игроков, и другую тактику под них.

— Недавно раис Татарстана был у вас на чествовании команды, хотя обычно остальные чемпионы приезжают в Кремль. Рустам Нургалиевич в прошлом году посетил «Баскет Холл», в нынешнем — побывал в «Тулпаре».

— Есть такое, приятно в целом, что нам уделяют внимание на самом высоком уровне. И наши спонсоры, Радик Минтимерович Шаймиев заезжает, в прошлом году прямо с Нового года приезжал. Тимур Альбертович Шигабутдинов приезжает. Богдан Евгеньевич Богачев в этом году приезжал, после того, как мы у них побывали в гостях в «Баскет Холле», где нас чествовали по итогам первого чемпионства.

