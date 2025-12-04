Новости экономики

Татарстан занял 8-е место по количеству самозапретов на кредиты

14:26, 04.12.2025

Количество жителей с соответствующим статусом на конец года составляет 441,9 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял восьмую строчку рейтинга Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по количеству оформленных самозапретов на 1 декабря текущего года. Всего жители региона за 8 месяцев подали 510,4 тыс. заявлений на запрет, на снятие — 41,4 тыс.

Всего количество жителей со статусом самозапрета составляет 441,9 тыс. человек на конец года. Так, на 100 жителей приходится 11 человек с зарегистрированным статусом. Напомним, что популярность самозапрета на кредиты в Татарстане выросла на 23% в ноябре.

Максимум зафиксирован в Мурманской области — 21 человек с самозапретом на каждые 100 жителей, минимум в Ингушетии — 2 человека на 100 жителей.

По состоянию на 1 декабря 2025 года самозапрет установлен у 16,22 млн россиян. Согласно данным, чаще всего самозапрет оформляют россияне в возрасте 35—45 лет (21,5%), на молодежь до 25 лет приходится 9,2% самозапретов.

