Путин допустил снижение НДС в будущем

Президент подчеркнул необходимость контролировать, чтобы его повышение не толкало предпринимателей в теневой сектор

Президент Владимир Путин допустил возможность последующего снижения ставки налога на добавленную стоимость. Такое заявление прозвучало на заседании совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

— НДС-то мы подняли сейчас <...> решили при выборе всех инструментов [увеличения денег в бюджете, — прим. ред.], что честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение — временное, конечно, я надеюсь, — но повышение, — сказал Путин.

По итогам обсуждений президент подчеркнул необходимость контролировать, чтобы повышение НДС не толкало предпринимателей в теневой сектор.

— В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, — подчеркнул он.

Глава государства также отметил задачи по дальнейшему «обелению» экономики и формированию прозрачной конкурентной среды.

28 ноября Путин подписал закон, предусматривающий повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется. Закон также предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн в 2027 году и до 10 млн в 2028 году. Изначально планировалось снизить порог сразу до 10 млн рублей. Закон был одобрен Госдумой 20 ноября.



Рената Валеева