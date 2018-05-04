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Промышленность

Китайская компания вложит 429 млн рублей в завод окрашенной рулонной стали в Татарстане

14:59, 04.05.2018
Китайская компания вложит 429 млн рублей в завод окрашенной рулонной стали в Татарстане
Фото: pixabay.com

Китайская Shandong Baikal Group вложит 429 млн рублей в создание производства окрашенной рулонной стали в ТОСЭР «Нижнекамск».

Данный проект будет реализовать ООО «Камасталь». Компания стала первым официальным резидентом ТОР, ее заявку сегодня одобрила правительственная комиссия.

Проектная мощность завода составит не менее 50 тыс. тонн в год. Инвестиционную фазу проекта планируется завершить к середине 2019 года. Выручка предприятия запланирована в объеме 2,76 млрд рублей в год (с 2020 года), чистая прибыль — на уровне 70—90 млн рублей. Срок окупаемости проекта составит около пяти лет.

Производимую продукцию планируется реализовывать в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что пять новых резидентов вложат в ТОСЭР «Нижнекамск» 3 млрд рублей.

Промышленность Татарстан
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