Международные резервы России выросли до $734,6 млрд к декабрю 2025 года

По данным Центробанка, на 1 декабря 2025 года объем международных резервов Российской Федерации достиг $734,5 млрд. Это на 1,21% (или на $8,7 млрд) больше, чем показатель на начало ноября того же года. Для сравнения: на аналогичную дату годом ранее — 1 декабря 2024 года — резервы составляли $616,4 млрд.
Валютная часть сократилась на 0,51% и составила $423,8 млрд. В то же время стоимость монетарного золота выросла на 3,64% и достигла $310,7 млрд, обновив исторический максимум.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.
Ранее Bloomberg сообщал, что США пытаются заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов России.
