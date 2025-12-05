Международные резервы России выросли до $734,6 млрд к декабрю 2025 года

Фото: Арсений Губаев

По данным Центробанка, на 1 декабря 2025 года объем международных резервов Российской Федерации достиг $734,5 млрд. Это на 1,21% (или на $8,7 млрд) больше, чем показатель на начало ноября того же года. Для сравнения: на аналогичную дату годом ранее — 1 декабря 2024 года — резервы составляли $616,4 млрд.

Валютная часть сократилась на 0,51% и составила $423,8 млрд. В то же время стоимость монетарного золота выросла на 3,64% и достигла $310,7 млрд, обновив исторический максимум.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.

Наталья Жирнова