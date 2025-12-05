Банк России отменил лимиты на переводы за рубеж для большинства граждан

Отмена лимитов обусловлена стабильной ситуацией на валютном рынке

Банк России снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и физлиц из дружественных стран. Соответствующее решение вступает в силу с 8 декабря, сообщает регулятор.

Отмена лимитов обусловлена стабильной ситуацией на валютном рынке.

Однако на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются некоторые ограничения:

для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, работающих в России, разрешен перевод за рубеж средств в размере заработной платы;

для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, и для юрлиц из этих стран: запрет на переводы за рубеж. Исключение составляют иностранные компании, контролируемые российскими юридическими или физлицами.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом указанные ограничения не распространяются на переводы, осуществляемые иностранными инвесторами, вкладывающими средства в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Кроме того, банкам из недружественных государств разрешено осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, при условии, что счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.



26 сентября Банк России продлевал ограничения на шесть месяцев, до 31 марта 2026 года включительно.



Рената Валеева