Банк России отменил лимиты на переводы за рубеж для большинства граждан

10:49, 05.12.2025

Отмена лимитов обусловлена стабильной ситуацией на валютном рынке

Фото: взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Ludvig14. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported

Банк России снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и физлиц из дружественных стран. Соответствующее решение вступает в силу с 8 декабря, сообщает регулятор.

Отмена лимитов обусловлена стабильной ситуацией на валютном рынке.

Однако на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются некоторые ограничения:

  • для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, работающих в России, разрешен перевод за рубеж средств в размере заработной платы;
  • для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, и для юрлиц из этих стран: запрет на переводы за рубеж. Исключение составляют иностранные компании, контролируемые российскими юридическими или физлицами.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом указанные ограничения не распространяются на переводы, осуществляемые иностранными инвесторами, вкладывающими средства в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Кроме того, банкам из недружественных государств разрешено осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, при условии, что счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

26 сентября Банк России продлевал ограничения на шесть месяцев, до 31 марта 2026 года включительно.

Рената Валеева

Экономика

