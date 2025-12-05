Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 6 декабря

18:16, 05.12.2025

Юань зафиксировался на уровне 10 рублей

Фото: Татьяна Демина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 6 декабря. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,88 рубля, юань — на 0,12 рубля, а евро — на 1,2 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,09 рубля;
  • евро — 88,7 рубля;
  • юань — 10,73 рубля.
Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки

