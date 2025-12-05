ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 6 декабря
Юань зафиксировался на уровне 10 рублей
ЦБ опубликовал официальный курс валют на выходные, с 6 декабря. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,88 рубля, юань — на 0,12 рубля, а евро — на 1,2 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,09 рубля;
- евро — 88,7 рубля;
- юань — 10,73 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».