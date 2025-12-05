Объемы торгов через «Биржу ЦТС» в Татарстане достигли 9,19 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане за январь — ноябрь 2025 года выросли объемы торговых операций, проводимых через «Биржу ЦТС». Общий объем сделок в республике за этот период достиг 9,19 млрд рублей.

Основной вклад в этот рост внесла стройотрасль, на которую пришлось 9,07 млрд рублей от общего объема торгов. В частности, значительная часть этих сделок связана с поставками необходимых материалов для объектов, находящихся под управлением ГИСУ и Госжилфонда республики.

Помимо строительного сектора, через «Биржу ЦТС» также были осуществлены операции в сфере сельского хозяйства на сумму 13,2 млн рублей и сделки с лесоматериалами, общий объем которых составил 104 млн рублей.

— Мы видим серьезный запрос со стороны региональных ведомств на прозрачное и справедливое ценообразование. Биржа формирует реальный рынок — с понятными цепочками ценообразования, без посредников и непрозрачных схем. Мы готовы активно сопровождать ведомства, обучать и объяснять инструменты биржевой торговли, чтобы каждый участник рынка мог работать эффективно и безопасно, — сообщил заместитель гендиректора «Биржи ЦТС» Виктор Овсянников.

Он также подчеркнул, что Татарстан демонстрирует системный подход к формированию современного биржевого рынка.

Напомним, 20 июня глава РТ Рустам Минниханов и гендиректор АО «Биржа «ЦТС» подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ нацелен на развитие биржевой торговли в республике и формирование справедливых цен на товары.



Рената Валеева