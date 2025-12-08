Россельхозбанк предлагает «Меню возможностей» для татарстанского бизнеса в сфере HoReCa

Предложение РСХБ позволяет существенно оптимизировать расходы на банковское обслуживание

РСХБ предлагает участникам рынка гостеприимства и общественного питания тарифный план‑конструктор «Меню возможностей», разработанный с учетом специфики работы ресторанов, кафе, гостиниц и других предприятий сферы HoReCa.

Предложение РСХБ позволяет существенно оптимизировать расходы на банковское обслуживание: возможность снимать или переводить до 1 млн рублей через кассу банка без взимания комиссии, а также бесплатное открытие и ведение расчетного счета.

Предприниматели получают бесплатную бизнес‑карту — удобный инструмент для повседневных расчетов — и становятся участниками программы лояльности, получая дополнительные бонусы и привилегии.

Эквайринг от 0%, сниженная ставка для чеков до 1300 рублей или 5-я неделя в подарок — дополнительные плюсы к экономии на базовых банковских услугах.

Становясь клиентами РСХБ, предприниматели сферы HoReCa могут бесплатно использовать новые маркетинговые инструменты экосистемы «Своё» — для продвижения бизнеса, повышения узнаваемости заведения и привлечения новых посетителей из числа пользователей цифровой платформы.

Ляля Кудерметова, директор Татарстанского филиала РСХБ, подчеркивает: «Развитие туристической инфраструктуры и рост внутреннего туризма требуют активной поддержки ресторанного и гостиничного бизнеса. Наш тарифный план — это не просто набор банковских услуг, а комплексный инструмент для эффективного управления, роста и стабильного развития предприятий HoReCa».

Срок действия условий тарифа для нового клиента — с 18.08.2025 по 31.07.2027, для действующего клиента — с 01.12.2025 по 31.07.2027. Общие требования. ОКВЭД 56 — «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Виды деятельности торговых точек — фастфуд (5814 ), кейтеринг (5811), рестораны, кафе (5812), бары, дискотеки, клубы (5813), булочные (5462), кондитерские (5441), отели, мотели (7011).

С условиями тарифа можно познакомиться на сайте РСХБ.

