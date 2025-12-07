В Госдуме не поддержали полный запрет банкам на владение маркетплейсами

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Инициатива о полном запрете банкам владеть маркетплейсами не будет реализована в Госдуме. Однако вопрос обеспечения равных условий конкуренции на этих платформах остается актуальным и будет изучен ФАС. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план… Я думаю, что это решение не будет реализовано, — заявил Аксаков, отвечая на вопрос о возможном запрете банкам владеть крупными онлайн-площадками.

При этом глава комитета подчеркнул, что маркетплейсы, по его мнению, должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех участников финансового рынка.

— То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг, — акцентировал Аксаков.

Он также сообщил, что на заседании Госдумы уже обратился к антимонопольной службе с просьбой провести проверку действий маркетплейсов и банков.

— Сейчас ФАС изучает сложившуюся ситуацию, должны вынести решение. Если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да — внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка, — пояснил депутат.

Аксаков добавил, что не против скидок, но они «должны действовать — на здоровье, если маркетплейсы считают, что таким образом они стимулируют приток граждан покупать товары и услуги… Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех».

Напомним, ранее в ноябре главы крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка» — направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. В своем обращении они предложили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, которые, по их мнению, могут создавать неравные конкурентные условия. Банкиры утверждали, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от «ценовой гонки на истощение» к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

Центробанк поддержал банки в споре с маркетплейсами по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также выступила с предложением запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков этих платформ.

Глава Wildberries Татьяна Ким написала открытое письмо ЦБ, правительству и Федеральному Собранию. Причиной для написания письма стали публичные атаки на отечественный цифровой бизнес. Татьяна Ким подчеркнула, что российские цифровые платформы вместе с государством системно развивали малый и средний бизнес, для которого маркетплейсы — практически единственная возможность выйти на многомиллионную аудиторию.

Рената Валеева