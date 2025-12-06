Татарстан привлек рекордные 1,1 трлн инвестиций

Это на 23,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Республика Татарстан продолжает оставаться одним из ключевых инвестиционных центров России. По итогам третьего квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал республики достиг рекордных 1,174 триллиона рублей, что на 23,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, Татарстан занимает лидирующую позицию по объему привлеченных инвестиций среди субъектов Приволжского федерального округа. В общероссийском рейтинге республика занимает четвертое место, уступая только Москве, Московской области и Ханты-Мансийскому округу.

Татарстан также входит в топ-4 регионов России по темпам роста инвестиций, незначительно уступая Ленинградской области, Красноярскому краю и Вологодской области.

Эти результаты подтверждают высокий уровень доверия бизнеса к экономике Татарстана и эффективность мер, принимаемых правительством республики для укрепления инвестиционного климата и поддержки предпринимателей.

Стоит отметить, что в текущем году Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями по поручению президента РФ Владимира Путина. Республика стабильно сохраняет лидерские позиции в этом рейтинге на протяжении 10 лет, что подчеркивает ее привлекательность для инвесторов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Петербургская биржа запустила торги по партнерскому финансированию.

Дмитрий Зайцев