«Подобные инициативы часто сталкиваются с противодействием со стороны бизнес-сообщества»

Депутаты Госдумы предложили увеличить ежегодный отпуск россиян, но есть нюанс

Фото: Максим Платонов

Прямо сейчас во всех организациях, работающих по ТК РФ, утверждаются графики отпусков на следующий год. Окончательный дедлайн заканчивается за две недели до наступления Нового года, то есть до 17 декабря. На фоне этого в России предложили исключить выходные дни из числа оплачиваемого отпуска — 28 дней. Сейчас подобная практика наблюдается лишь в нескольких странах Европы. Однако для России это может обернуться нерациональным расчетом выходных для работников с разными графиками. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Законопроект не будет принят большинством»

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили внести поправки в Трудовой кодекс. Согласно законопроекту, выходные дни не будут входить в оплачиваемый отпуск, 28 дней.

Парламентариев возмутило то, что в текущий отпуск включаются и обычные выходные, которые по закону положены каждому работнику. Там не удивляются, что люди не приходят в восторг от необходимости хотя бы раз в год уходить в отпуск сразу на две недели: «Как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены как рабочие».

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что это изменение имеет две стороны медали. С одной стороны, оно обещает более благоприятные условия труда. Но с другой — это принесет работодателям новое финансовое ярмо.

— Подобные инициативы часто сталкиваются с противодействием со стороны бизнес-сообщества, что повлияет на шансы законопроекта пройти все этапы. С моей точки зрения, законопроект не будет принят большинством, — объяснила юрист Мария Кирсанова в разговоре с «Реальным временем».

А вот по мнению руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина, никаких проблем для работодателей не возникнет.

— Реализация такой инициативы не должна привести к увеличению нагрузки. Наоборот, законопроект предлагает фактически продлить ежегодный отпуск работникам, исключив из него выходные дни. Остальные требования, например в части соблюдения очередности предоставления отпусков, изменять не предлагается.

Как инициатива скажется на отпускных выплатах?

Еще один вопрос касается возможного влияния на работодателей, в частности на предприятия с непрерывным циклом работы и тех, кто придерживается графиков типа 2/2, 3/3 или вахтового метода. Не повлечет ли это за собой дополнительные расходы или трудности в планировании рабочего времени?

— Это самый спорный вопрос в предлагаемом законопроекте. Дело в том, что работники, которые работают в разных режимах, фактически окажутся в неравном положении. Приведу пример: отпуск работника — 28 дней (или сейчас — четыре календарные недели). Если работник на пятидневке будет использовать отпуск по новым правилам, его отпуск фактически продлится на 8 дней (два выходных дня за четыре недели). А если мы возьмем работника, который работает, например, сутки через трое, отпуск продлится уже на 21 день, что, конечно, представляется нелогичным. (Под продлением отпуска имеются в виду не оплачиваемые дни отпуска, а итоговый период отдыха, включая отпуск и выходные дни). Таким образом, в ситуации с работниками, которые работают по графику или вахтой, законопроект кажется нереализуемым, поскольку фактически работник будет отсутствовать на работе существенно дольше, чем сейчас, — объяснил Южалин.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Кирсановой, если законопроект будет принят только для госучреждений, это приведет к правовой неоднородности между бюджетной и коммерческой сферами.

— В таком случае работники в госучреждениях будут иметь более благоприятные условия по сравнению с коллегами в частном секторе. Это может создать напряженность и недовольство среди работников частных компаний, — рассказала она.

Другой вопрос — скажется ли это на расчете отпускных выплат?

— На сам расчет среднего заработка для оплаты дней отпуска законопроект повлиять не должен, но на итоговые выплаты для работников повлияет. Так, сейчас оплате подлежат все дни отпуска, в том числе приходящиеся и на выходные дни. То есть, например, если работник уходит в отпуск на неделю, он получит оплату и своих выходных дней (например, субботы и воскресенья), что в сравнении с работой в эту же неделю будет выгодней (поскольку за выходные дни заработная плата не выплачивается). Если же законопроект будет принят, выходные дни уже не будут оплачиваться в отпуске, поскольку они не будут входить в отпуск. Это значит, что работники будут отдыхать больше, но будет разница в итоговой оплате этого отпуска, — пояснил Южалин.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ну и как там у них, в Женеве?»

В странах ЕС, как и в России, средняя продолжительность отпуска — четыре недели. Рекордсмены по продолжительности отпуска — Швеция, Дания, Финляндия, Австрия и Канада, где он длится не менее пяти недель.

Где в мире отдыхают меньше, чем в России?

Регион Страна Количество дней оплачиваемого отпуска Особенности Европа Беларусь/Украина 18 дней Нидерланды 20 дней Африка Нигерия 17 дней Республика Чад 12 дней Ближний Восток Израиль 10 дней при пятидневной работе Столько дней положено в первые четыре года работы, затем количество увеличивается Азия Китай 5 дней Отработав 10—19 лет, можно получить 10 дней отпуска, а после этого — 15 дней Япония 10 дней После шести лет работы отпуск увеличивается до 20 дней Северная Америка США Нет обязательного оплачиваемого отпуска На федеральном уровне отпуск не регламентирован. Условия определяются штатом и работодателем

А вот в Швеции, например, отпуск составляет 25 рабочих дней в год и не включает в себя выходные. Использовать можно 20 дней с июня по август, а оставшиеся пять составляет так называемый лыжный отпуск.

В Нидерландах минимальный отпуск составляет четыре недели, но на практике — до 25—30 дней. Отпуск считается в рабочих днях, а не календарных. Это означает, что выходные и праздники автоматически не включаются — отпуск длится только в дни, когда сотрудник обычно работает.

Помимо зарплаты, работник имеет право на Vakantiegeld — пособие на отпуск, которое составляет 8% от валовой годовой зарплаты и обычно выплачивается каждый май или июнь, как раз к отпуску.

