Директор НПЗ ТАИФ-НК Владимир Лахомов: «Дизельное топливо является одним из основных продуктов нефтеперерабатывающего завода»

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

В 2017 году нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК начал производство нового поколения битумов для строительства дорог и увеличил выпуск авиатоплива. Но основной работой стала подготовка к запуску Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, на который с НПЗ начали подавать сырье. Как изменится ассортимент продукции после введения в эксплуатацию нового объекта и как на НПЗ решают вопрос «сезонности» битума, в интервью «Реальному времени» рассказал директор НПЗ ТАИФ-НК Владимир Лахомов.



— Владимир Владимирович, оцените, пожалуйста, работу нефтеперерабатывающего завода в 2017 году.

— За 2017 год на НПЗ было переработано 7,63 млн тонн сырья, в том числе 7,4 млн тонн обессоленной нефти, 0,23 млн тонн полуфабрикатов с завода бензинов — это смесь дизельной фракции газового конденсата и легкого газойля установки каталитического крекинга. В 2017 году завод выпустил 1,09 млн тонн прямогонного бензина, который служит сырьем для завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим», 126 тыс. тонн авиатоплива марки РТ, 1,96 млн тонн летнего дизельного топлива и 210 тыс. тонн зимнего дизельного топлива класса Евро-5, 1,39 млн тонн фракции вакуумного газойля. Также нами было выпущено 67 тыс. тонн дорожных битумов, 35 тыс. тонн гранулированной серы, 1,96 млн тонн топочного мазута.

Кроме этого, расширился ассортимент выпускаемой продукции — сжиженный углеводородный газ, который направляется на новый Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков и полимерно-битумное вяжущее марки ПБВ-60. Без сомнения, полимерно-битумное вяжущее марки ПБВ-60 можно назвать новым поколением битумов для строительства высококачественных и долговечных дорог.





Рушан Рашитович Шамгунов, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ, кандидат технических наук. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Одним из продуктов, который с НПЗ поступает напрямую потребителям, является дизельное топливо. Какие сорта дизельного топлива производит ТАИФ-НК?

— Дизельное топливо является одним из основных продуктов нефтеперерабатывающего завода. В прошлом году на НПЗ было произведено 2,17 млн тонн этого дизельного топлива класса Евро-5. Мы производим летние сорта с предельной температурой фильтруемости от минус 5 до минус 17 и зимние сорта с предельной температурой фильтруемости до минус 32 градусов Цельсия. Речь идет о минимальной температуре, при которой дизельное топливо беспрепятственно прокачивается через фильтры топливной системы автомобилей. С учетом климата нашего региона, дизельные двигатели, как правило, установлены на таком коммерческом транспорте, как грузовые машины и автобусы.

— На НПЗ также выпускают авиакеросин. Какую долю он занимает в общей линейке производства и есть ли в планах увеличение объема производства авиакеросина?

— В прошлом году на НПЗ выпустили 126 тыс. тонн товарного авиационного топлива марки РТ, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2016 годом. В наших планах еще больше увеличить объем производства.

В отличие от выпуска остальной товарной продукции нефтеперерабатывающего завода, производство авиатоплива имеет ряд особенностей. Основное отличие заключается в том, что сырье превращается в авиакеросин в периодическом режиме, то есть поэтапно. Перед каждым этапом сырье или полуфабрикаты проверяют инженеры-химики НПЗ, а после повторный контроль производят специалисты Министерства обороны Российской Федерации. Кроме этого, входному контролю подвергаются не только все присадки, но и топливо, которое уже отгружено в железнодорожные цистерны. Его проверяют перед тем, как оно покинет территорию завода. Также во время производства авиатоплива специалисты Министерства обороны контролируют соответствие текущих параметров, технологию его производства и проверяют железнодорожные цистерны, которые используются для транспортировки.

— Кто основные потребители авиатоплива и изменяются ли объемы выпуска авиатоплива в летний сезон?

— Нет, объемы не зависят от времени года за исключением того, что в зимний период оборудование для выпуска авиатоплива частично вовлечено в производство более легкого зимнего сорта дизельного топлива. Если говорить про географию поставок, то авиатопливо пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

— Также в ассортименте продукции НПЗ присутствует битум. Как происходит модернизация производства битума и производится ли она?

— Не секрет, что асфальтобетонная смесь, которая используется при строительстве дорожного полотна, состоит из инертных материалов — щебня, песка, мелких отсевов дробления — и органического вяжущего, битума. Качество автомобильных дорог играет немаловажную роль в экономическом развитии страны, поэтому битум как компонент дорожного полотна является одним из самых важных товарных продуктов в номенклатуре нашего НПЗ.

В прошлом году ТАИФ-НК перешел на выпуск битума по ГОСТ 33133-2014, у которого повышенные требования к стойкости битумных вяжущих к старению, как во время транспортировки, так и при приготовлении асфальтобетонных смесей. В 2017 году выпущено 69 тыс. тонн битума, в том числе и 2 тыс. тонн нового полимерного битума. Для достижения полученных результатов специалистами ОАО «ТАИФ-НК» были внесены изменения в технологию получения битума: вместо прямого окисления гудрона используется технология переокисления с последующим разбавлением с учетом специфики используемого на НПЗ сырья.

Из-за климата в нашем регионе спрос на данный товар является сезонным, но ТАИФ-НК активно занимается решением этого вопроса. С 2016 по 2017 год построены и запущены узлы производства и фасовки полимерно-битумного вяжущего, что позволяет отгружать его потребителям в застывшем виде в мешках (биг-бэг) весом 1 и 2 тонны. Теперь на заводе появилась возможность круглогодичного производства данной продукции с накоплением запасов фасованного битума в зимний период. Такой фасованный битум мы отгружаем в южные регионы нашей страны, где дорожные работы проводятся круглогодично.

В 2017 году выпущено 69 тыс. тонн битума, в том числе и 2 тыс. тонн нового полимерного битума. Фото предоставлено ТАИФ-НК



— Насколько обоснованны претензии некоторых дорожников, что причиной плохих дорог в России является некачественный битум?

— Битум — важный, но не единственный компонент, который определяет качество и долговечность дорог. Качественно выполненное дорожное полотно имеет высоту до полутора метров со слоями щебня или бетона и асфальтобетона. С использованием битума делаются только верхние 10 сантиметров автодороги, и содержание битума в верхних слоях не превышает в среднем 4% массы.

Как видите, битума в дороге не так много, а технология производства дорог сложная. Говорить, что именно только из-за качества битума, отгружаемого с НПЗ, в России проблемы с качеством дорог как минимум некорректно. Битум наносится на щебень и такая тонкая пленка битума в верхнем слое полутораметрового «пирога» не может быть полностью ответственной за качество дорог.

Я уже говорил, что потребителями более дорогостоящего, но при этом и более качественного полимерного битума являются иностранные фирмы. При этом местные дорожные компании проявляют слабый интерес к приобретению нового продукта, который удовлетворяет не только российским, но и мировым требованиям качества, предъявляемым к производству битума и строительству автомобильных дорог.





Из-за ухудшения качества нефти все заводы готовятся к дальнейшему увеличению содержания серы, механических примесей и тяжелых фракций. Фото предоставлено ТАИФ-НК



— К сожалению, качество нефти постоянно падает. Как это отражается на работе завода? Готов ли технически НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» к переработке тяжелой нефти?

— Завод давно перерабатывает не самую легкую нефть. Так, по содержанию серы она является пограничной между сернистой и высокосернистой, по плотности также хуже средней. Ухудшение качества нефти — это общемировой тренд, поэтому все заводы готовятся к дальнейшему увеличению содержания серы, механических примесей и тяжелых фракций. Для ТАИФ-НК наиболее значимой работой в этом направлении является строительство нового Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Что же касается непосредственно завода, то за последние годы у нас ведется активная замена трубопроводов и аппаратов из углеродистой стали на оборудование из легированной, коррозионностойкой стали. Мы провели ряд технических перевооружений установок гидроочистки, которые позволяют перерабатывать более сернистые полуфабрикаты с сохранением качества товарной продукции, завершили масштабную реконструкцию цеха получения элементарной серы с увеличением производительности по кислому газу.

— Что касается экологии, то насколько производство экологично?

— Руководство и персонал ОАО «ТАИФ-НК» уделяют большое внимание вопросам экологии. Так, на нефтеперерабатывающем заводе организован постоянный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и сточные воды. Все выбросы не превышают установленных лимитов.

Мы полностью реконструировали локальные биологические очистные сооружения завода, после их запуска цех начал полностью перерабатывать весь объем стоков и возвращать их в производство. В масштабную реконструкцию ТАИФ-НК вложил более 3,7 млрд рублей. Основная цель данной реконструкции — создание замкнутого водооборотного цикла. Финансирование проводилось полностью за счет средств компании, без привлечения дополнительных инвесторов. В результате впервые в Российской Федерации на практике удалось решить задачу по организации возврата в производство всего объема образующихся сточных вод, то есть компания перешла на полный замкнутый производственный цикл — сбросы в поверхностные водоемы и забор свежей речной воды из Камы прекращены, что значительно снизило нагрузку на окружающую среду Нижнекамского промышленного узла.

Это достигается за счет применения технологии многоступенчатой системы очистки промышленных сточных вод:

блок предварительной очистки;

блок физико-химической очистки;

блок биологической очистки;

блок обессоливания;

блок обезвоживания;

блок закачки восстановленной минерализованной воды в скважины.

Также нами произведена реконструкция эстакад налива с переходом на герметичный налив легких нефтепродуктов посредством улавливания паров на УРП, заменили горелочные устройства печей двух цехов, что позволило снизить выбросы в атмосферу продуктов неполного сгорания топлива.

По внедрению природоохранных технологий и качеству производимого топлива высшего экологического класса ТАИФ-НК неизменно находится среди лидеров.

По внедрению природоохранных технологий и качеству производимого топлива высшего экологического класса ТАИФ-НК неизменно находится среди лидеров. Фото предоставлено ТАИФ-НК



— В связи с санкциями пришлось ли перейти на использование отечественных реагентов? Насколько они уступают импортным?

— ТАИФ-НК еще до введения санкций по максимуму использовала отечественные реагенты, которые не сказываются на качестве продукции и безопасности производства. Но необходимо отметить, что при продаже топлива за рубеж есть определенные ограничения и требования по номенклатуре возможных к использованию реактивов — не все могут быть допущены к производству автомобильных и авиационных топлив. Как и в сфере сервиса, основная масса иностранных химических препаратов давно производится на территории Российской Федерации, они ничем не уступают по качеству иностранным аналогам.

— Как отразились санкции на работе предприятия в плане обслуживания оборудования?

— Введение санкций незначительно отразилось на процедуре обслуживания оборудования завода. Всеми ремонтными работами на заводе занимаются российские компании или русские представительства зарубежных компаний. Это не может не радовать, потому что раньше нефтесервисные услуги в основном предоставлялись иностранными компаниями, что было довольно дорого. А сейчас российские компании выполняют сервисные услуги так же качественно, причем за меньшие деньги. И это неоспоримый плюс от введения санкций.

Хочу подчеркнуть на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК используются самые современные технологии. Хорошее оснащение и профессиональный высококвалифицированный коллектив помогает нам бесперебойно выпускать высококачественную продукцию. Мы ежегодно расширяем линейку товаров, наращиваем мощности и выходим на новые рынки сбыта.

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