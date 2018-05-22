Валерий Карпин ошибся: Фалькао все-таки приедет. В Казань

Топ-10 футбольных звезд, которые доберутся летом до столицы Татарстана

Фото: Максим Платонов

Чемпионат мира по футболу потихоньку подбирается к своему открытию. На российские поля этим летом выйдут десятки звезд мирового уровня, и некоторые из них окажутся в Казани. Правда, здесь не будет ни Месси, ни Роналду, зато приедут другие вполне звучные футбольные имена, среди которых Погба, Гризманн, Серхио Рамос, Мюллер, Фалькао, Левандовски — и это только на групповом этапе. «Реальное время» называет 10 топ-игроков, которых можно будет встретить в Казани не только на футбольном поле, но и в ночных клубах и даже… в мечетях.

Поль Погба

Чемпионат мира в Казани откроется матчем одного из фаворитов турнира сборной Франции против австралийцев. Основное внимание болельщиков и специалистов в этой игре будет приковано к лидеру французов Полю Погба. Полузащитник «Манчестер Юнайтед», который обошелся англичанам в рекордные (для 2016 года) 105 млн евро, способен побороться за звание главной звезды не только своей сборной, но и всего турнира. И даже когда Погба не особенно выделяется своей игрой, он все равно находит способ показать себя. Например, своими знаменитыми прическами, которые он меняет чуть ли не каждую неделю.

А с игрой у Погба в этом сезоне действительно немного не задалось — был даже отрезок, когда француз не проходил в основной состав «Юнайтед». Тренер манкунианцев Жозе Моуриньо не стал церемониться с дорогостоящим игроком и отправил его добирать физическую форму на скамейку запасных. Но Погба не зря считается одним из лучших полузащитников в мире. В марте он пришел в себя, набрал 1+1 (гол+пас) в товарищеской игре со сборной России, а потом двумя голами перевернул матч с заклятыми врагами «Манчестер Сити».

С игрой у Погба в этом сезоне немного не задалось. Фото smotrisport.tv



Чего-то подобного ожидают от Поля и французские болельщики. Эксперты предрекают полузащитнику судьбу знаменитого Зинедина Зидана, хотя прямо сейчас это кажется несбыточной мечтой. Однако мечты порой все-таки сбываются, а учитывая, какие партнеры окружают Погба в сборной Франции, реальность может даже превзойти ожидания. И будет очень обидно, если, живя в Казани, вы пропустите начало пути француза к титулу лучшего игрока турнира.

Антуан Гризманн

Нападающий испанского «Атлетико» — именно тот человек, которому предстоит завершать точными ударами выверенные передачи и комбинации, начатые Полем Погба. Игрок с немецко-португальскими корнями, выступающий в Испании, будет основным форвардом сборной Франции на предстоящем мундиале. Гризманн уже показал, на что он способен, на Евро-2016, когда стал топ-бомбардиром и был признан лучшим игроком турнира. Подобное ему предстоит повторить и на российских полях, и первый же матч с Австралией на «Казань Арене» должен показать обоснованность этих претензий.

Сезон у Гризманна складывается очень даже хорошо. Поначалу были сложности, но ближе к весне Антуан потихоньку вошел во вкус — отменная игра француза принесла его команде трофей Лиги Европы и серебряные медали чемпионата Испании. Голевая феерия игрока не осталась незамеченной более титулованными клубами, и нападающий был засыпан щедрыми предложениями. В итоге следующий сезон Гризманн начнет в «Барселоне».

Гризманн уже показал, на что он способен, на Евро-2016, когда стал топ-бомбардиром и был признан лучшим игроком турнира. Фото smotrisport.tv

К слову, казанцы могут столкнуться с Гризманном в местных ночных клубах. По крайней мере, он уже имеет опыт «зависания» в подобных заведениях перед ответственными матчами сборной. Особенно запомнилась любителям футбола выходка хавбека в 2012 году, когда он в компании с бывшими игроками «Рубина» Янном М'Вила и Крисом Мавинга, находясь в расположении молодежной сборной Франции, отправился в один из ночных клубов Парижа перед отборочным матчем ЧЕ. После этого всех участников инцидента (всего их было пять) отстранили от сборной, а Гризманн оказался единственным, кому удалось вернуться в национальную команду спустя год.

Андрес Иньеста

В одном казанцам точно повезло больше, чем каталонским болельщикам. Их любимый игрок Андрес Иньеста завершил свою европейскую карьеру и теперь вряд ли когда-либо выйдет на поле домашнего стадиона «Барселоны». А вот на «Казань Арене» полузащитник должен сыграть — его национальная команда в первом туре встретится с Ираном как раз в столице Татарстана. Главное, чтобы Андрес обошелся без травм.

Между тем, понаблюдать за игрой Иньесты есть ради чего. Если бы не пришельцы с других планет Месси и Роналду, именно Андрес обязан был стать главной звездой современного футбола и взять как минимум пару «Золотых мячей». Преданность «Барселоне», где он провел 16 лет своей карьеры, навсегда останутся в истории клуба. Именно с именем Иньесты связаны все большие победы каталонской команды за последнее десятилетие. Матч №20, который пройдет 20 июня на стадионе «Казань Арена», станет одним из последних в карьере игрока на европейских полях. Так что пропустить его никак нельзя.

Матч №20, который пройдет 20 июня на стадионе «Казань Арена», станет одним из последних в карьере Иньесты на европейских полях. Фото terrikon.com

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» немного сдал за этот сезон, но он все еще остается заметной фигурой в мировом футболе. Голы Рамоса на 90+ минутах стали его визитной карточкой, что, безусловно, придает сил его команде в любом матче. А не совсем выдающийся год он может увенчать победой родного «Реала» в финале Лиги чемпионов 26 мая или сборной Испании на мундиале (отметим, что первое выглядит гораздо более вероятно).

Мадридский «Реал» в последние годы не так часто становится соперником российских клубов. Поэтому другого шанса увидеть Рамоса вживую казанцы могут и не дождаться, тем более что и «Рубин» «в Европу» пока не вышел. Между тем, Серхио уже 32 года, и этот мундиаль может стать для него последним в футболке испанской сборной.

Защитник мадридского «Реала» немного сдал за этот сезон, но он все еще остается заметной фигурой в мировом футболе. Фото soccernews.ru

Давид де Хеа

Когда шансы Мануэля Нойера поехать на чемпионат мира стали туманными (правда, в предварительный состав сборной Германии из 27 игроков он все-таки вошел), именно Давид де Хеа стал главным хедлайнером турнира среди вратарей. Голкипер «Манчестер Юнайтед» проводит очередной блестящий сезон, продолжая вытягивать для своей команды самые безнадежные матчи. Несколько лет назад испанца пытались обменять в «Реал Мадрид», но стороны чудесным образом не успели провести трансфер. С тех пор чудеса в рамке показывает сам вратарь.

За сборную Испании Давид играет с 15-летнего возраста, пройдя все ступени национальной команды. В составе юношеской сборной U-17 он стал чемпионом Европы, а также серебряным призером чемпионата мира. В клубе он дебютировал в 18 лет, причем сделал это в матче Лиги чемпионов против португальского «Порту». После этого голкипер дважды подряд выиграл с молодежной сборной своей страны чемпионат Европы и установил рекорд по количеству матчей за национальную команду этого возраста.

За сборную Испании Давид де Хеа играет с 15-летнего возраста, пройдя все ступени национальной команды. Фото smotrisport.tv

На чемпионат мира де Хеа едет в качестве безоговорочного номера один сборной Испании. Подтверждением высокого класса голкипера стала врученная ему в этом году награда «Золотая перчатка», вручаемая английской Премьер-лигой за наибольшее количество «сухих» матчей. Какие рекорды поставит вратарь в России, пока неизвестно, но свой уровень де Хеа обязательно покажет. Не сомневайтесь.

Радамель Фалькао

Помните знаменитую фразу Валерия Карпина: «Фалькао к нам не поедет»? Так вот, Валерий Георгиевич, вы оказались не правы (хотя и имели ввиду другое). Радамель приедет, правда не в Москву, а в Казань. Причем не только сыграет на «Казань Арене», но еще проведет несколько недель тренировок на базе в «Свияге». Вот так поворот! И все потому, что сборная Колумбии, лидером которой является Фалькао, пробилась на чемпионат мира.

Удивительно, но Фалькао очень редко выезжает со своей сборной за пределы Южной Америки в рамках официальных встреч. Его участие в чемпионате мира в России станет первым в карьере забивного форварда, так что этот редчайший случай упускать просто нельзя. На поле «Казань Арены» сборная Колумбии сыграет с поляками, и эта встреча обещает стать битвой за первое место в группе H.

Радамель Фалькао не только сыграет на «Казань Арене», но еще и проведет несколько недель тренировок на базе в «Свияге». Фото campeones.ua

После длительного периода травм Фалькао наконец обрел свою прежнюю форму и вновь является грозной атакующей силой — за два сезона в футболке «Монако» колумбиец забил полсотни голов и отдал десяток голевых передач.

Месут Озил

Лондонский «Арсенал» давно не побеждал в крупных турнирах, но, несмотря, на это Месут Озил остается такой же звездой, какой был до переезда в Англию. В сборной у Озила совсем другая роль и иные партнеры, поэтому мы вправе ожидать от полузащитника большего. Тем более что в этой команде Германии именно хавбек «Арсенала» является ключевым условием успеха. Во многом именно от его игры будет зависеть, сумеют ли немцы удержать корону мундиаля.

Озил — игрок нескоростной, главная его фишка кроется в точной и своевременной передаче. Он долгое время возглавлял список лучших ассистентов в мировом футболе, лишь в этом сезоне отдав пальму первенства. Неудивительно, что его прозвище так и звучит — «Мистер ассист».

Озил — игрок нескоростной, главная его фишка — в точной и своевременной передаче. Фото ftbl.ru

В Казани этого игрока с турецкими корнями и верующего мусульманина наверняка можно будет встретить в одной из мечетей. При выходе на поле перед игрой он в обязательном порядке читает суры из Корана. Казанские поклонники футболиста (например, представители турецкой диаспоры) смогут увидеть своего любимца в заключительном матче группового этапа, когда немцы сыграют с Южной Кореей.

Томас Мюллер

Лучший бомбардир чемпионатов мира среди действующих футболистов заметно захандрил в последние годы. Однако пришествие на пост главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса преобразило Мюллера, и теперь наставник немецкой сборной Иоахим Лев довольно потирает руки. Ввиду этого он даже отказался от услуг другого форварда «Баварии» — Вагнера, чем навлек на себя гнев многих своих сограждан. Такая вера в Томаса точно вынудит его показать на российских полях свой максимум.

Мюллер на данный момент — самый результативный и эффективный нападающий Бундеслиги и сборной Германии. Фото eurosport.ru



«В футболе сейчас крутятся просто сумасшедшие деньги. Ни один игрок не стоит 100 миллионов евро», — фраза Мюллера, которая исчерпывающе характеризует этого игрока. Того самого, которого на его дебютном чемпионате мира Марадона обозвал болбоем. Таковым он и остался — простым человеком, стоимость которого не ограничивается цифрами, указанными на сайте Transfermarkt. Впрочем, внешность все же обманчива, ведь Мюллер входит в число самых высокооплачиваемых футболистов мира. На данный момент он самый результативный и эффективный нападающий Бундеслиги и сборной Германии. Ну и самый ценный игрок, с которым его национальной команде предстоит этим летом гнаться за своим вторым Кубком мира подряд.

Роберт Левандовски

Главный наконечник атак «Баварии», из-за результативных действий которого меньшее количество голов забивает Томас Мюллер. Несмотря на любовь немцев к своему соотечественнику, поляк Левандовски продолжает отгружать мячи в чужие ворота. Правда, в последние годы у Роберта наметилась стагнация, но только не в футболке национальной сборной. На российский мундиаль он едет в качестве лучшего бомбардира отборочного этапа к чемпионату мира.

На российский мундиаль Левандовски едет в качестве лучшего бомбардира отборочного этапа к чемпионату мира. Фото sport.news.am

При этом прямо сейчас Левандовски занят поисками следующего места работы. На игрока претендуют сразу несколько грандов, среди которых мелькали такие топовые команды, как «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». И если цифры предлагаемых контрактов вскружат голову нападающему, то ждать чего-то существенного от сборной Польши не стоит. Говорить подобное можно смело, ведь для польской сборной Левандовски — это ее все.

Хавьер Эрнандес

Запомнившийся российской публике своим голом в ворота Португалии на Кубке конфедераций, Хавьер Эрнандес на этот раз вряд ли порадует казанских болельщиков забитыми мячами — на «Казань Арене» мексиканцы на групповом этапе не сыграют. Но не включить Чичарито в этот рейтинг мы не имеем права. Все дело в том, что мексиканцы, так же как и колумбийцы, на период чемпионата мира будут базироваться в столице Татарстана, так что казанцы смогут попытаться отловить звезду в городе и сделать с ней селфи.

Мексиканцы на период чемпионата мира будут базироваться в столице Татарстана, так что казанцы смогут попытаться отловить звезду в городе и сделать с ней селфи. Фото eurosport.ru



Самый популярный игрок Мексики на сегодняшний день имеет более 4 млн подписчиков в сети «Инстаграм», но при этом практически не выходит на поле за английский «Вест Хэм». Такое положение дел является, с одной стороны, минусом, ведь Чичарито подойдет к чемпионату мира не в самой оптимальной форме. Но с другой, всю свою нерастраченную игроцкую страсть он наверняка припасет на мундиаль. Второй вариант, конечно, предпочтительнее.