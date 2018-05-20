«Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример»

Как прошел очередной «Казанский марафон»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, как известно, любят проводить крупные мероприятия, в особенности связанные со спортом. Вот и в эти выходные Казань с привычным размахом приняла у себя марафон: различные по длине участки пробежали 10 с лишним тысяч участников, среди которых были Рустам Минниханов, Тина Канделаки и Владимир Леонов. Обо всех перипетиях большого забега — в материале «Реального времени».

Четыре дистанции — 10 тысяч человек

Каждый год, начиная с 2015-го, в Казани собираются под 10 тысяч человек, объединенных общей идеей — бегом трусцой на фоне открыточных городских пейзажей. Не стал исключением и 2018-й. «Спортивная столица» подготовила для жителей и гостей города отличную трассу, причем соревнования проводились в разных «номинациях» — от самых коротких до настоящего 42-километрового марафона. Принять участие в забегах мог любой желающий, правда, стоимость входного билета составляла от 600 рублей.

Главной площадкой марафона, как и в предыдущие годы, стала площадь Тысячелетия. В связи с этим были перекрыты почти все основные направления, так или иначе связанные с центром Казани. Блокирование движения стало большой проблемой для казанцев, которые узнали о нем «по факту».

Самой популярной ожидаемо стала дистанция протяженностью 3 километра. Дальнейшие отсечки расположились на 10 км, 21,1 км и, для самых отчаянных бегунов, 42,2 км. К слову, к каждой трассе применялись свои критерии входа участников. Так, на дистанцию 3 км допускались даже самые маленькие бегуны (в сопровождении родителей). А вот марафон могли бежать лишь совершеннолетние граждане.

«Посмотрите на него, разве ему дашь 90?!»

Официальную часть казанского марафона открыл известный телеведущий и футбольный комментатор Георгий Черданцев.

— Доброе утро, Татарстан! — крикнул он толпе, на секунду оторвавшись от своего эфира в «Инстаграм». — Я как футбольный комментатор, который работает до поздней ночи, а потом растягивает свое утро на дольше обычного, прекрасно вас сегодня понимаю. Ведь я тоже встал в 6 утра и пришел сюда, — разоткровенничался ведущий.

Далее на импровизированную сцену вышли официальные лица. Среди них был и президент РТ Рустам Минниханов, который поделился с собравшимися своими ожиданиями на ближайшее и чуть отдаленное будущее:

— Уверен, что сегодня мы вместе в меру своих возможностей пробежим определенную дистанцию. Сегодня здесь 10 тысяч участников, а на следующий год мы должны собрать 30 тысяч. Приходите с детьми, с друзьями, со знакомыми и гостями!

После этого президент вручил медаль РТ «За доблестный труд» многократному чемпиону мира по легкой атлетике и лыжным гонкам среди ветеранов Ахмету Сиразиеву. Приветствуя его, Минниханов задал лейтмотив дня: «Мне сегодня говорят: «Вы должны вручить медаль человеку, которому 90 лет». Посмотрите на него — разве ему дашь 90?! 62—63 максимум!».

В ответ Сиразиев поблагодарил организаторов и президента и отметил важность беговых занятий для каждого из присутствующих.

— Я очень рад видеть вас всех здесь. Знайте раз и навсегда — я добивался этих успехов большим трудом и через упорные тренировки. Бег — голова всего спорта и залог достижения всех результатов. Если ты плохой бегун, ты плохой футболист или хоккеист. Занимайтесь легкой атлетикой и вы сможете найти еще больше друзей и радости в своей жизни, — заключил ветеран.

«Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример»



Вместе с Миннихановым на пробежку по трехкилометровой дистанции вышла и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Также она прокомментировала участие в забеге президента Татарстана.

— Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример. Я знаю его 10 лет, и всегда он занимается спортом. Это потрясающий заряд для всех, делайте усилия над собой и занимайтесь спортом. Многие чиновники ограничиваются словами с трибун, а Рустам Нургалиевич сегодня пробежал 3 километра, показав, что он человек дела, — сказала продюсер «Матч ТВ».

Между тем, в соревнованиях участвовали представители разных регионов, и неудивительно, что спортсмены из Татарстана побеждали сегодня далеко не всегда. Так, на трехкилометровой трассе у женщин 1-е место заняла бегунья из Ульяновской области Диана Айнетдинова. На 10 км первенствовали Антон Тингаев из Тольятти и Ирина Дмитриева из Чебоксар. В элитном забеге на 42,2 км победу одержали Артем Алексеев и чемпионка лос-анджелесского марафона Татьяна Арясова. Из татарстанцев стоит отметить Искандера Хадеева из Актанышского района, который первым пересек ленту финиша на дистанции 3 км.

После финиша сегодняшнее соревнование прокомментировал министр спорта Татарстана Владимир Леонов:

— Тактика — дойти до финиша. Главное не победа, а участие. Это основной закон таких массовых стартов. Большинство выходят потому, что видят в этом здоровый дух, спортивный стиль жизни. Конечно, для кого-то важен результат, но таких меньше. Очень важно, что приехало огромное количество туристов. 60 процентов участников — это приезжие любители спорта. Вчера была удачная погода для прогулок, а сегодня отличная погода для бега, — увидел хорошее во всем глава министерства.

1 / 55 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим ПлатоновМаксим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов