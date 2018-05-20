«Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример»
Как прошел очередной «Казанский марафон»
В Татарстане, как известно, любят проводить крупные мероприятия, в особенности связанные со спортом. Вот и в эти выходные Казань с привычным размахом приняла у себя марафон: различные по длине участки пробежали 10 с лишним тысяч участников, среди которых были Рустам Минниханов, Тина Канделаки и Владимир Леонов. Обо всех перипетиях большого забега — в материале «Реального времени».
Четыре дистанции — 10 тысяч человек
Каждый год, начиная с 2015-го, в Казани собираются под 10 тысяч человек, объединенных общей идеей — бегом трусцой на фоне открыточных городских пейзажей. Не стал исключением и 2018-й. «Спортивная столица» подготовила для жителей и гостей города отличную трассу, причем соревнования проводились в разных «номинациях» — от самых коротких до настоящего 42-километрового марафона. Принять участие в забегах мог любой желающий, правда, стоимость входного билета составляла от 600 рублей.
Главной площадкой марафона, как и в предыдущие годы, стала площадь Тысячелетия. В связи с этим были перекрыты почти все основные направления, так или иначе связанные с центром Казани. Блокирование движения стало большой проблемой для казанцев, которые узнали о нем «по факту».
Самой популярной ожидаемо стала дистанция протяженностью 3 километра. Дальнейшие отсечки расположились на 10 км, 21,1 км и, для самых отчаянных бегунов, 42,2 км. К слову, к каждой трассе применялись свои критерии входа участников. Так, на дистанцию 3 км допускались даже самые маленькие бегуны (в сопровождении родителей). А вот марафон могли бежать лишь совершеннолетние граждане.
«Посмотрите на него, разве ему дашь 90?!»
Официальную часть казанского марафона открыл известный телеведущий и футбольный комментатор Георгий Черданцев.
— Доброе утро, Татарстан! — крикнул он толпе, на секунду оторвавшись от своего эфира в «Инстаграм». — Я как футбольный комментатор, который работает до поздней ночи, а потом растягивает свое утро на дольше обычного, прекрасно вас сегодня понимаю. Ведь я тоже встал в 6 утра и пришел сюда, — разоткровенничался ведущий.
Далее на импровизированную сцену вышли официальные лица. Среди них был и президент РТ Рустам Минниханов, который поделился с собравшимися своими ожиданиями на ближайшее и чуть отдаленное будущее:
— Уверен, что сегодня мы вместе в меру своих возможностей пробежим определенную дистанцию. Сегодня здесь 10 тысяч участников, а на следующий год мы должны собрать 30 тысяч. Приходите с детьми, с друзьями, со знакомыми и гостями!
После этого президент вручил медаль РТ «За доблестный труд» многократному чемпиону мира по легкой атлетике и лыжным гонкам среди ветеранов Ахмету Сиразиеву. Приветствуя его, Минниханов задал лейтмотив дня: «Мне сегодня говорят: «Вы должны вручить медаль человеку, которому 90 лет». Посмотрите на него — разве ему дашь 90?! 62—63 максимум!».
В ответ Сиразиев поблагодарил организаторов и президента и отметил важность беговых занятий для каждого из присутствующих.
— Я очень рад видеть вас всех здесь. Знайте раз и навсегда — я добивался этих успехов большим трудом и через упорные тренировки. Бег — голова всего спорта и залог достижения всех результатов. Если ты плохой бегун, ты плохой футболист или хоккеист. Занимайтесь легкой атлетикой и вы сможете найти еще больше друзей и радости в своей жизни, — заключил ветеран.
«Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример»
Вместе с Миннихановым на пробежку по трехкилометровой дистанции вышла и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Также она прокомментировала участие в забеге президента Татарстана.
— Рустам Минниханов взял дистанцию 3 километра — это очень крутой пример. Я знаю его 10 лет, и всегда он занимается спортом. Это потрясающий заряд для всех, делайте усилия над собой и занимайтесь спортом. Многие чиновники ограничиваются словами с трибун, а Рустам Нургалиевич сегодня пробежал 3 километра, показав, что он человек дела, — сказала продюсер «Матч ТВ».
Между тем, в соревнованиях участвовали представители разных регионов, и неудивительно, что спортсмены из Татарстана побеждали сегодня далеко не всегда. Так, на трехкилометровой трассе у женщин 1-е место заняла бегунья из Ульяновской области Диана Айнетдинова. На 10 км первенствовали Антон Тингаев из Тольятти и Ирина Дмитриева из Чебоксар. В элитном забеге на 42,2 км победу одержали Артем Алексеев и чемпионка лос-анджелесского марафона Татьяна Арясова. Из татарстанцев стоит отметить Искандера Хадеева из Актанышского района, который первым пересек ленту финиша на дистанции 3 км.
После финиша сегодняшнее соревнование прокомментировал министр спорта Татарстана Владимир Леонов:
— Тактика — дойти до финиша. Главное не победа, а участие. Это основной закон таких массовых стартов. Большинство выходят потому, что видят в этом здоровый дух, спортивный стиль жизни. Конечно, для кого-то важен результат, но таких меньше. Очень важно, что приехало огромное количество туристов. 60 процентов участников — это приезжие любители спорта. Вчера была удачная погода для прогулок, а сегодня отличная погода для бега, — увидел хорошее во всем глава министерства.
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