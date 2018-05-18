От Кононова до Колыванова: кто станет новым главным тренером «Уфы», если Семак выберет «Газпром»

Шесть специалистов, которые готовы попробовать удержать «Уфу» на уровне еврокубков

Только ленивый после «фиаско Манчини» не обсуждает вероятность того, что Сергей Семак, добывший для «Уфы» лучший результат за всю ее историю (6-е место в РФПЛ и участие в Лиге Европы), уйдет в «Зенит». Даже болельщики питерского клуба в голосованиях в соцсетях отдают ему львиную долю своих голосов. Северная столица не чужда и самому Сергею Богдановичу. О том, кто подхватит эстафету у Семака, если тот все же выберет «Газпром» — в материале «Реального времени».

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Предположить, кто будет новым наставником «горожан», можно, оттолкнувшись от векторов развития ФК «Уфа» на ближайшее будущее. Их, в общем-то, три. Первый — продолжить «инкубаторскую» деятельность и вырастить новую тренерскую звезду для футбольных клубов-толстосумов. Второй — наконец-таки подумать о себе, ведь впереди — европейский экзамен и не менее сложный сезон №5. Третий путь — взять доморощенного специалиста. Последний самый доступный и малозатратный, но и самый рискованный в турнирном отношении.

Опыта работы с иностранцем у ФК «Уфа» пока нет, зато перед глазами недавняя история, когда хоккейный брат «Салават» обжегся на Вестерлунде. Так что вряд ли гендиректор клуба Шамиль Газизов пустится в это «приключение с языковым барьером». Кроме того, в Уфе деньгами не сорят, а предпочитают эффективные, а не эффектные решения. «Уфе» нужен не условный Марадона, а «свой земной командир», но в то же время — с лицензией PRO.

Спортивная редакция «Реального времени» представляет свой шорт-лист претендентов на место не ушедшего еще Семака с комментариями экспертов — экс-тренера уфимского «БИС-Динамо» Флера Фахретдинова и уфимского спортивного журналиста портала «RBToday» Максима Балобанова.

«Вещий» Олег Кононов

Вероятность назначения — 30 процентов

Список «тех, кому за 50» возглавляет Олег Кононов. Сейчас он один из экспертов на эфирах «Матч ТВ», но по тренерской практике уже наверняка соскучился. «Краснодар» под его началом достиг пока что лучшего результата в своей истории — бронзовых медалей российского чемпионата (2015), первого выхода в еврокубки (2015—2016) и финала Кубка России. Кононов опытный тренер: он начинал свою карьеру в 2003 году в минском «Торпедо», затем были минский «Локомотив», запорожский «Металлург», молдавский «Шериф» и львовские «Карпаты». В России — уже упомянутые «быки» и «Терек» (он же «Ахмат»). Футбол Кононова — зрелищный, для болельщиков. Это и может стать закавыкой, ведь «Уфа» в открытый футбол играет редко (особенно с грандами). Еще один минус — некоторая «мягкость» Олега Георгиевича, противопоказанная в общении с отечественными футболистами.

Флер Фахретдинов: «Кононов — тренер современной формации. Он интеллигентен, демократичен, предпочитает комбинационный зрелищный футбол. А значит, под его модель нужны футболисты, которые смогут претворить идеи тренера в жизнь».



Максим Балобанов: «Чем-то по стилю работы он схож с Гончаренко — четкий тактик, грамотный стратег. Продержаться несколько лет в «Краснодаре» при требовательном Галицком не так просто. А там был еще и результат».

«Жесткий таджик» Рашид Рахимов

Вероятность назначения — 20 процентов

Будучи защитником душанбинского «Памира», Рашид Рахимов, что называется, спуску никому не давал. 20-тысячный стадион имени Фрунзе в столице Таджикистана всегда заполнялся под завязку, и гранды частенько теряли там очки (самый памятный для автора этих строк разгром «Спартака» в чемпионате СССР — 4:1). По духу боления за своих это близко «Уфе», а вот с посещаемостью надо что-то делать. Рахимов сам поиграл позже в различных по стилю командах, в том числе в Испании и Австрии.

На российской же земле он, будучи уже тренером, выжимал «максимум» из «Амкара», рулил «Локомотивом» и бил лидеров, как в юности, вместе с грозным «Тереком». Кроме того, Маматкулович — полиглот, что очень благоприятно для многонациональной «Уфы» — кроме родного таджикского, он свободно владеет русским, немецким, испанским и узбекским языками. Так что настроить на борьбу сможет почти каждого отдельно взятого футболиста.

Флер Фахретдинов: «Рахимов — тренер более жесткий, требующий самоотдачи, даже можно сказать, самопожертвования ради результата. Не приемлет импровизации на поле, сторонник «рамко-схемных» командных действий. Но зато из того материала, что у него под рукой, может вылепить добротную крепкую команду, где главный принцип — «порядок бьет класс».

Максим Балобанов: «Жесткий, требовательный специалист с близкой нашей республике фамилией. Его стиль работы, по моему мнению, не очень подходит «Уфе» на этой стадии ее становления».

«Пока еще не звездный» Михаил Галактионов

Вероятность назначения — 15 процентов

Еще один наставник, прошедший испытание «Тереком». Галактионов — самый молодой в нашем списке, ему всего 33. Тренерского опыта у него практически нет, но это тот самый случай, когда он может пройти путь, который прошел Гончаренко с молодой «Уфой». С российскими «юношами» он пошумел в Европе, а в «Уфе» тоже много молодых. В Грозном у него не заладилось — но, вполне может быть, просто не хватило времени. «Уфа» — экспериментальная команда, почему бы с ней не сотворить очередное «уфимское чудо»?

Флер Фахретдинов: «Галактионов — неплохой тренер, со своим видением и принципами. Но, при всем к нему уважении, здесь все-таки тот случай, когда говорят, «класс клуба выше уровня тренера».

Максим Балобанов: «Молодой специалист, заявивший о себе на уровне юношеского футбола. Не совсем понятно, откуда взялось столько слухов по поводу его прихода в «Уфу». По моей информации, клуб не имел с ним никаких контактов».

«Крылатый» Андрей Тихонов

Вероятность назначения — 15 процентов

Тоже симпатичный вариант для «Уфы» — Андрей Тихонов. Всеобщий народный любимец еще с игроцких времен. Успевал делать результат и в качестве играющего тренера. С «Енисеем» ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти через стыки в Премьер-лигу — помешал «Арсенал». Но зато очередной сезон с «Крыльями Советов» стал успешным, со следующего сезона самарский клуб — в классе сильнейших. И руководство «Крылышек» наверняка не против продления соглашения с Тихоновым. Самому же Андрею резон остаться в Самаре, так как в рядах команды играет его старший сын Михаил. Конечно, есть соблазн попробовать свои силы в еврокубках, но эта история может быть всего из двух матчей одного раунда. Однако контракт с «Крыльями» Тихонов пока не продлил, а значит, интрига сохраняется.

Флер Фахретдинов: «Тихонов? Умный, симпатичный, техничный игрок и перспективный тренер».



Максим Балобанов: «Один из бриллиантов молодой плеяды тренеров. Уже доказал свою состоятельность как достойный наставник. И, по моей информации, уже рассматривался несколько лет назад как претендент на место главного тренера «Уфы». Сейчас же не факт, что руководство уфимского клуба остановится на его кандидатуре».

«Свой в доску» Сергей Томаров

Вероятность назначения — 10 процентов

Еще один представитель молодежного цеха. Свой уфимский воспитанник, играл, к слову, под началом Шамиля Газизова в мини-футбольной уфимской «Тимали». Томаров был исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», когда команда висела на волоске вылета из РФПЛ и, победив «Спартак» — 3:1, что называется, выжила и стала карабкаться наверх. В новогодние праздники 2018 года ездил в Италию вместе с Низеликом, Буровой и Перескоковым стажироваться в «Интер». Да и в «Уфе» узнал много секретов от Гончаренко и Семака. Словом, неплохой вариант раскрутки — и себя, и настырной «Уфы».

Флер Фахретдинов: «Пока рано говорить о нем как о тренере для самостоятельной работы».

Максим Балобанов: «Свой до мозга костей. Кровинушка. В клубе с первых дней существования. Выиграл свой единственный матч — против «Спартака». Очень хотелось бы, чтобы Сереге дали поработать главным. Но вряд ли сейчас «Уфа» пойдет на этот радикальный шаг».

«Старая добрая сказка» Игорь Колыванов

Вероятность назначения — 10 процентов

Ну почему бы не помечтать? Тем более что у «Рубина» с Бердыевым получилось же «ремикснуть», а у Семина камбэк в «Локомотив» и вовсе увенчался титулом. Провожая Игоря Владимировича, Шамиль Газизов сказал: «Мы не прощаемся, а говорим до свидания». Колыванова любят в Уфе. Его обожает итальянка Мария Луиса Пенсабене, сочинившая «Уфе» клубный гимн. В «Торпедо» у Колыванова дела неважнецки — выход в ФНЛ не грозит, там уже московский «Арарат». А дочь Колыванова Анна прокомментировала «Реальному времени» вариант, если его позовут обратно: «Он с большой любовью вспоминает работу в Уфе. Я думаю, что с большим удовольствием согласится вернуться».

Флер Фахретдинов: «Колыванов — тренер, который вывел «Уфу» в Премьер-лигу, и это говорит о многом. Интересный вариант. Это тот случай, когда говорят: «дважды вошедший в реку».

Максим Балобанов: «Когда Игорь Владимирович покидал Уфу, в кулуарах говорилось, что это расставание не навсегда. Сейчас он в «Торпедо» — четвертой команде зоны «Центр» ПФЛ. Хотя заслуживает явно большего. Лично я не против этого варианта».