Казанцев ждет три дня бесплатных парковок — с 7 по 9 марта

Такая мера связана с празднованием Международного женского дня, сообщает мэрия города

Фото: Динар Фатыхов

Жители и гости Казани смогут бесплатно парковать автомобили на муниципальных стоянках 9 марта. Такая мера связана с празднованием Международного женского дня, сообщает мэрия города.

Поскольку в этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. В связи с этим праздничными выходными станут и 8, и 9 марта. На протяжении этих дней плата за парковку взиматься не будет.

Горожан также предупреждают об изменении работы общественного транспорта. 9 марта автобусы и другие городские маршруты будут следовать по расписанию выходного дня, что означает увеличенные интервалы движения.

Напомним, что в Казани ограничат участок дороги на три месяца из-за строительства метро: будет временно ограничено движение транспорта на улице Академика Сахарова.

Наталья Жирнова