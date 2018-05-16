139 «бронзовых олимпийцев»: в Казани наградили победителей российских школьных олимпиад

Сегодня в Казани прошла церемония чествования победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад школьников. Шестой год подряд по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады команда школьников Татарстана занимает 3-е место по Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная республики в 2018 году завоевала 139 призовых мест (2015 – 109, 2016 – 141, 2017 – 140).

