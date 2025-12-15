Минниханов: «Мусульмане вносят весомый вклад в развитие нашего государства»

Особое внимание раис республики уделил историческому и современному значению ислама в России

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в московском форуме «Мир и доверие в эпоху деглобализации: исламский взгляд на вызовы современности». Мероприятие было организовано Духовным управлением мусульман России, сообщила его пресс-служба.

В своем выступлении Минниханов подчеркнул актуальность темы форума в контексте глобальных перемен. Он отметил, что мусульманская умма, объединяющая более четверти населения планеты, играет все более значимую роль в формировании новой архитектуры международных отношений.

Особое внимание раис республики уделил историческому и современному значению ислама в России.

— Россия — уникальная страна, где ислам является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия. Мусульмане были и остаются коренными жителями, которые вносят весомый вклад в развитие нашего государства. Мы видим в этом партнерстве стратегическую перспективу, — сказал раис республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он напомнил, что в этом году исполнилось 20 лет с момента присвоения Российской Федерации статуса страны‑наблюдателя в ОИС. Отдельно Минниханов упомянул о решении ICESCO присвоить Казани статус «Культурной столицы исламского мира» в 2026 году.

— Это оценка не только богатой истории татарского народа, сохранившего свою веру, язык и традиции, но и современной практики гармоничной интеграции исламского наследия в поликонфессиональное и многонациональное пространство России, — подчеркнул раис Татарстана.

В завершение Минниханов пригласил участников Международного мусульманского форума посетить Казань в 2026 году, чтобы лично убедиться в уникальном синтезе традиций и современности, характерном для столицы Татарстана.



Рената Валеева