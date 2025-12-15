Евросоюз внепланово расширит санкции против 40 танкеров «теневого флота» России

Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить введение новых санкций против России. Ключевой мерой станет включение в санкционный черный список 40 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

— Мы внесем в черный список 40 судов «теневого флота», а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы, — цитирует Каллас ТАСС.

Особенность планируемых мер в том, что ЕС намерен объявить о них вне графика — до принятия очередного пакета санкций. Это первый подобный шаг с начала СВО: ранее ограничения расширялись только в рамках утвержденных санкционных пакетов.

Напомним, последний, 19‑й пакет санкций ЕС был принят в октябре 2024 года. Он затронул:

российские банки;

криптовалютные биржи;

организации в Индии и Китае;

ужесточил запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

По информации издания Politico, 20‑й пакет санкций планируется ввести в начале 2026 года. В МИД Эстонии сообщали, что новые ограничения будут направлены против российских энергетических компаний, а также третьих стран, сотрудничающих с Россией в энергетическом секторе.

Рената Валеева