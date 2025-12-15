Новости общества

Евросоюз внепланово расширит санкции против 40 танкеров «теневого флота» России

11:27, 15.12.2025

Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас

Фото: Scott Tobin на Unsplash

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить введение новых санкций против России. Ключевой мерой станет включение в санкционный черный список 40 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

— Мы внесем в черный список 40 судов «теневого флота», а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы, — цитирует Каллас ТАСС.

Особенность планируемых мер в том, что ЕС намерен объявить о них вне графика — до принятия очередного пакета санкций. Это первый подобный шаг с начала СВО: ранее ограничения расширялись только в рамках утвержденных санкционных пакетов.

Напомним, последний, 19‑й пакет санкций ЕС был принят в октябре 2024 года. Он затронул:

  • российские банки;
  • криптовалютные биржи;
  • организации в Индии и Китае;
  • ужесточил запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

По информации издания Politico, 20‑й пакет санкций планируется ввести в начале 2026 года. В МИД Эстонии сообщали, что новые ограничения будут направлены против российских энергетических компаний, а также третьих стран, сотрудничающих с Россией в энергетическом секторе.

Рената Валеева

Общество

