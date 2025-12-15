Pussy Riot* признана экстремистской организацией в России

Панк-группа получила известность после акции в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года

Тверской районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры признал панк-группу Pussy Riot* экстремистской организацией. Соответствующее решение, запрещающее деятельность объединения на территории России, вступило в силу незамедлительно. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы группы.

— Суд постановил исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить. Признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией, — заявил адвокат.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд административное исковое заявление о признании объединения «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией и запрете ее деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Pussy Riot* — панк-группа, получившая известность после акции в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года. В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц — Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — к двум годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве. Впоследствии Самуцевич получила условный срок, а Толоконникова и Алехина вышли на свободу по амнистии в декабре 2013 года.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно вынес приговор пяти участницам группы Pussy Riot* по делу о распространении фейков о российской армии. Мария Алехина была приговорена к 13 годам колонии, Тасо Плетнер — к 11 годам, а Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова — к 8 годам лишения свободы каждая.

Кроме того, Мосгорсуд ранее заочно арестовал Надежду Толоконникову*, которая переехала в США, по делу об оскорблении чувств верующих, она была объявлена в международный розыск.

Рената Валеева